Município de Novo Airão abre processo seletivo com 74 vagas

Novo Airão - A Prefeitura de Novo Airão (distante 197 km de Manaus) realiza um processo seletivo público para preencher 74 vagas e para formação de cadastro de reserva nos cargos de agente comunitário de Saúde (60 vagas) e agente de combate às endemias (14 vagas).

As funções exigem formação de nível médio completo e o candidato ao cargo de agente comunitário de saúde deve residir na área onde pretende atuar. O salário dos empregos é de R$ 1.014,00 por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As contratações serão realizadas pelo prazo determinado de um ano, podendo vir a ser prorrogado conforme legislação vigente, caso mantido o excepcional interesse público.

Inscrição



As inscrições serão recebidas até sexta-feira (9), das 8h às 14h, exclusivamente na Secretaria Municipal de Saúde de Novo Airão, localizada na avenida Antenor Carlos Frederico, 27, Centro.

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação curricular. O prazo de validade do presente processo seletivo simplificado será de doze meses, prorrogável, uma única vez, por igual período.

O edital está publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas do dia 5 de março.

Seleção Manaus

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) publicou no Diário Oficial da União o edital 17/2018 com o processo seletivo simplificado que visa preencher, em caráter temporário, 28 vagas no cargo de professor substituto para lotação nas Unidades Acadêmicas da capital e do interior.

As funções exigem graduação na área de atuação, mais titulação em nível de mestrado em alguns casos. As remunerações ofertadas variam entre R$ 2.236,29 e R$ 5.742,14.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até a próxima sexta-feira (16), das 9h às 11h e das 14h às 17h, diretamente nas secretarias das Unidades Acadêmicas ofertantes das vagas. A taxa de inscrição vai de R$ 90 a R$ 180

