Desempregado? Cetam oferece 222 vagas para instrutores

Manaus- A partir desta sexta- feira (9) estarão abertas 222 vagas para seleção e cadastro de reserva para instrutores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A divulgação do edital saiu por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). As inscrições são gratuitas no próprio site da instituição.

A efetivação de inscrição vai acontecer mediante a entrega de documentos comprobatórios no período de 13 a 15 de março de 2018, no Cetam, na avenida Pedro Teixeira, nº 2354, bairro Dom Pedro.

A seleção será feita por meio de avaliação curricular. As orientações gerais, cronograma e demais informações estão disponíveis no edital que pode ser acessado no site www.cetam.am.gov.br.

Sobre o programa



O MedioTec é uma ação de aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes e tem como proposta o fortalecimento da formação profissional com produção pedagógica específica para o público atendido e em parceria com os setores produtivos, econômicos e sociais.

Outra Seleção

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) publicou, pelo Diário Oficial da União, o edital 17/2018 o processo seletivo simplificado que visa preencher, em caráter temporário, 28 vagas no cargo de professor substituto para lotação nas Unidades Acadêmicas da Capital e do Interior.

As funções exigem graduação na área de atuação, mais titulação em nível de mestrado em alguns casos. As remunerações ofertadas variam entre R$ 2.236,29 e R$ 5.742,14.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 16 de março de 2018, das 9h às 11h e das 14h às 17h, diretamente nas secretarias das Unidades Acadêmicas ofertantes das vagas. A taxa de inscrição vai de R$ 90 a R$ 180.

