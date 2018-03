Caixa abre vagas de estágio para ensino médio, técnico e superior

Manaus- Para quem estava esperando por oportunidade de emprego, a Caixa Econômica Federal abriu processo seletivo para vagas de estágio para candidatos de nível médio, técnico e superior. As vagas são para todo o Brasil, incluindo o Amazonas. As inscrições serão realizadas por meio do site do CIEE.

As vagas são para os estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

As inscrições e as provas serão Online realizadas até o dia 14 de março. O candidato inscrito realizará provas com 30 questões e serão considerados habilitados para a 3º Etapa, os candidatos que obterem nota mínima igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos no teste online, desde que não obtenha nota igual a zero em nenhuma das disciplinas.O resultado será divulgado a partir do dia 6 de abril.

A bolsa-auxílio é de R$ 400 ou R$ 500 e há auxílio transporte de R$ 130. O processo seletivo funciona a partir da necessidade do órgão, portanto, não um número de vagas definido.

Para concorrentes do ensino superior as vagas são para arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia agrônoma/agrícola, engenharia mecânica e engenharia de telecomunicações.

O candidato deve estar cursando do 5º ao penúltimo semestre do curso; ter disponibilidade para estagiar em regime de 25 horas semanais compatíveis com o horário da vaga; ter idade mínima de 18 anos. A bolsa-auxílio é de R$ 1.000 e há auxílio transporte de R$ 130. Para se escrever clik aqui.

