Tjam aplicará prova para vagas de estágio em Direito neste domingo

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) aplicará, neste domingo (11), a prova de seleção para estágio em Direito. Com 1.029 candidatos inscritos e habilitados, a prova terá início às 9h e será realizada no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM V), localizado na Universidade Nilton Lins, bairro Parque das Palmeiras.

Os portões do local de aplicação serão abertos às 7h45 e fechados às 8h30, devendo os candidatos comparecerem com documento de identificação com foto e caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta (de cano transparente).

Leia também: Escola ensina alunos a identificar 'fake news' e como evitá-las

O concurso oferece 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva e aos candidatos selecionados para a jornada de 20 horas semanais de atividades, será destinada bolsa-auxílio mensal de R$ 800 além de R$ 167 como auxílio-transporte.

A prova de seleção será composta por 40 questões, abrangendo: Língua Portuguesa (8 questões); Noções de Informática e de Processo Digital (5); Legislação de Estágio (2) e noções básicas de Direito Constitucional (5), Direito Civil (5), Direito Processual Civil (5), Direito Penal (5) e Direito Processual Penal (5).

Conforme edital, o gabarito preliminar da prova será divulgado a partir das 14h da segunda-feira (12) no site d o Tjam.





Leia mais:



Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Encontro de medicina será realizado em Manaus

Insatisfeito com o transporte público em Manaus? Denúncias podem ser feitas por WhatsApp