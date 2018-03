Banco do Brasil abre concurso para três estados brasileiros

O concurso do Banco do Brasil está aberto com 30 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva em nível inicial da carreira administrativa, cargo de Escriturário. Os campos de trabalho são exclusivamente em dependências situadas nas cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Para quem mora na região norte e deseja participar do concurso, a prova será aplicada em Belém (PA).

O cargo de Escriturário exige certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e idade mínima de 18 anos completos na data da contratação.

A lista de classificação será única (ordem geral de classificação nacional) e o candidato classificado será convocado em função das necessidades do Banco do Brasil no decorrer da validade da seleção. Do total de vagas que venham a ser preenchidas, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência e 20% aos negros e pardos.

Salário Escriturário



O rendimento inicial do cargo é de R$ 2.718,73 por regime de trabalho de 30 horas semanais, mais benefícios como possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação nos lucros ou resultados, vale transporte, auxílio-creche; auxílio alimentação/refeição de R$ 1.314,00; auxílio a filho com deficiência e previdência privada.

Inscrição concurso BB



As inscrições no novo concurso do Banco do Brasil poderão ser feitas até o dia 27 de março de 2018, pela internet, no site da Fundação Cesgranrio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 48,00.

Pode pedir isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, por meio de seu Número de Identificação Social - NIS. Os candidatos poderão verificar a confirmação da inscrição a partir do dia 09 de maio pela página da Cesgranrio.

Provas

O concurso será composto de prova objetiva e prova de redação. A prova objetiva terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro), e 50 questões de conhecimentos específicos (probabilidade e estatística, conhecimentos bancários e conhecimentos de informática).

As provas serão realizadas no dia 13 de maio nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) ou São Paulo (SP), nos locais divulgados nos dias 10 e 11 de maio. O gabarito preliminar será divulgado no dia 14 de maio, pelo site da Fundação Cesgranrio, e o resultado da provas objetiva e discursiva estão previstos para 12 de junho.

Serão eliminados os candidatos que obtiverem aproveitamento inferior a 60% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas ou obtiverem aproveitamento inferior a 55% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos básicos ou aproveitamento inferior a 60% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos específicos.

Atribuições

Os escriturários atuam na comercialização de produtos e serviços do Banco, atendimento ao público, atuação no caixa (quando necessário), contatos com clientes, prestação de informações aos clientes e usuários; redação de correspondências em geral; conferência de relatórios e documentos; controles estatísticos; atualização/ manutenção de dados em sistemas operacionais informatizados; execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo, compatíveis com as peculiaridades do Banco.

A validade da seleção será de um ano a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogada, uma única vez e por igual período, a critério exclusivo do Banco do Brasil.

