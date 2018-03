Marinha do Brasil abre vagas em concurso público para Colégio Naval

Brasil - A Marinha do Brasil abriu, nesta semana, 190 vagas para o Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval, que fica no Rio de Janeiro. Para se candidatar é necessário ser brasileiro nato e do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 até o dia primeiro de janeiro de 2019, ter o Ensino Fundamental ou estar cursando o 9º ano, dentre outros requisitos previstos em Edital.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de abril de 2018. Os interessados devem acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, baixar o Edital e fazer sua inscrição no próprio site, ou em um dos Postos de Inscrição da Marinha, listados em Edital.

Das provas

Os candidatos realizarão prova objetiva de Matemática, Estudos Sociais, Ciências, Português, Inglês e Redação em dois dias subsequentes, com caráter eliminatório e classificatório.

Curso de Formação

O Colégio Naval é um estabelecimento de ensino da Marinha, localizado em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde são ministrados o ensino básico em nível médio e a formação Militar-Naval. Os alunos estudam em regime de internato pelo período de três anos letivos.

O curso é gratuito e os alunos têm direito a alimentação, uniforme, assistências médico-odontológica, psicológica, social, religiosa e bolsa-auxílio de cerca de R$1.060,00. O curso é denominado “Curso de Preparação de Aspirantes”, e destinado ao preparo intelectual e físico do aluno, visando uma futura seleção para o ingresso na Escola Naval.

