Quer estudar no exterior? Banco oferta mais de 1 mil bolsas de estudos

Estão abertas as inscrições para a 8º edição do Programa de Bolsas Ibero-Americanas do Santander Universidades . São 1.070 bolsas de intercâmbio para alunos de graduação do Brasil que visam aprimorar conhecimentos em suas áreas de conhecimento e escolher um dos 9 países participantes: Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, Peru, Porto Rico, Portugal, México e Uruguai.



A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3 mil euros e é destinada às despesas como custos de taxa da universidade de destino (quando aplicável), transporte, hospedagem e alimentação durante a estadia no exterior.

Neste ano, estudantes das principais universidades públicas e privadas do Brasil poderão se inscrever por meio do App Universitário ou pelo site. A instituição de ensino de origem deve estabelecer um acordo bilateral com a universidade de destino e os selecionados poderão realizar um intercâmbio de até um semestre que deverá ocorrer até dezembro de 2019.

Além do Programa Ibero-Americanas, outros dois programas do Banco estão com inscrições abertas: Santander Mundi e Top España. O primeiro oferece 100 vagas, com inscrições abertas até 11 de julho deste ano e com uma bolsa-auxílio de valor equivalente a 4 mil euros e abrange alunos de graduação e pós-graduação de mais de 50 universidades brasileiras conveniadas ao Santander Universidades.

Os jovens selecionados poderão escolher entre as 1,2 mil instituições conveniadas em 20 países. Os países de destino são Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Porto Rico, Estados Unidos, Uruguai, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Polônia, Portugal, Espanha, Inglaterra, China, Qatar, Rússia e Singapura.

Já o Top España leva outros 100 alunos para uma das mais tradicionais instituições de ensino do mundo: a Universidade de Salamanca, que este ano comemora 800 anos. A seleção será realizada pelas universidades parceiras. O objetivo é incentivar o aprimoramento do idioma e dos conhecimentos da cultura espanhola durante curso de três semanas, no mês de Julho.

O programa arca com todos os custos do bolsista: ida e volta para Madrid, traslado até Salamanca, hospedagem, alimentação, material didático, curso com certificado, e ainda alguns passeios culturais. Os canais de inscrição para o Santander Mundi e Top España são os mesmos: App e portal do Santander Universidades.

Sobre o Santander Universidades

O Santander foi reconhecido pelo ranking Global Fortune 500 como a empresa que mais investe em educação no mundo. Criado há mais de 20 anos, o Santander Universidades é pioneiro em desenvolver uma oferta adequada para cada fase de vida do estudante e investe fortemente na educação superior: desde 1996, foram mais de ‎€1,6Bi em todo o mundo. Até hoje, já foram concedidas mais de 290 mil bolsas de estudos em 21 países, nos quais mantém parceria mais de 1,1 mil universidades. No Brasil, são mais de 300 instituições conveniadas.

