Ministério do Trabalho no Amazonas abre seleção para estágiários

Manaus- O Ministério Público do Trabalho no Amazonas e Roraima (MPT/PRT11) abriu nesta segunda-feira (26) inscrições para a 1ª seleção pública 2018. O objetivo é formação de cadastro de reserva (CR) de estagiários de nível superior nas áreas de Administração, Direito e Engenharia, regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação e conveniadas com a PRT11ª Região.

Os estudantes interessados em se inscrever neste processo seletivo deverão, inicialmente, realizar a pré-inscrição no site da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região (www.prt11.mpt.mp.br) pelo link : http://www.prt11.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios.

Leia também: Estude de graça com cursos à distância e seja certificado



As inscrições seguem até o dia 10 de abril. É considerado sem validade qualquer pré-inscrição feita fora desse período. O valor da bolsa de estágio atualmente é de a R$ 850,00, com auxílio transporte de R$ 7 por dia efetivamente estagiado.

Mais oportunidades

Criado para difundir conhecimento na área da saúde, o Ensino Einstein estimula a evolução contínua de alunos e profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein. O centro educacional oferta cursos online gratuitos, de curta duração com declaração de participação para interessados em assuntos da área da saúde.

São mais de 100 cursos ofertados por ensino à distância (EAD), por meio de vídeo-aula ou discussão científica. A média de duração de cada curso é de 1 hora, e a declaração de participação é selecionada no ato da inscrição. As inscrições podem ser realizadas a qualquer momento no site do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (IIEP).





Leia mais:



FGV abre quase 50 cursos gratuitos online e com certificação

Sebrae abre vagas para curso online gratuito para novos empreendedores

Ministério do Turismo oferece mais de 200 mil vagas para cursos grátis