Ufac abre concurso para técnico administrativo

Rio Branco- A Universidade Federal do Acre - UFAC está com inscrições abertas para o concurso de técnicos administrativos em nível médio e superior. As inscrições deveram ser realizadas no próprio site da universidade com taxas a partir e R$ 60.

O concurso oferta quatro vagas de nível médio e superior técnico-administrativo em educação para quadro de pessoal efetivo. A seleção tem reserva ainda de vagas para pessoas com deficiência de no mínimo 5% e de no máximo 20% e para negros de 20% das vagas por cargo/campus, com lotação nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Para candidatos de nível médio são 3 vagas para Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais. A função exige ensino médio completo com formação de Tradutor e Intérprete de Libras. A remuneração será de R$ 2.446,96.



Já para nível superior há uma vaga de Médico/ Área Psiquiatria, com requisito de curso superior em Medicina com residência médica em Psiquiatria reconhecida pelo MEC, além de Registro no Conselho competente. A remuneração oferecida é de R$ 4.180,66.

Haverá ainda auxílio alimentação de R$ 448,00, auxílio transporte e auxílio pré-escolar para todos os cargos.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.ufac.br em período a ser informado oportunamente pela universidade. As taxas variam entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

O concurso será composto por prova objetiva para todos os cargos, mais aplicação de prova prática para o cargo de tradutor e intérprete de linguagem de Sinais.

As provas objetivas terão questões sobre disciplinas de Língua Portuguesa (10); Informática (10); Legislação (10); e Conhecimentos Específicos (30). A prova ocorrerá nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, podendo o candidato realizar a inscrição para um campus e realizar a prova em outro.

As provas objetivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 27 de maio de 2018, das 8 horas às 12 horas. Até o dia 29 de maio de 2018, a Comissão Organizadora disponibilizará no endereço eletrônico http://www.ufac.br a consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

Já na prova prática de Interpretação e Tradução de Sinais - Libras, os candidatos serão avaliados sob os aspectos: competência linguística (fluência em Libras); técnicas de interpretação e tradução Português/Libras/Português. Ela terá duração máxima de 15 minutos e será aplicada na data provável de 17/06/2018, em local e hora a ser divulgado na internet, no mesmo endereço já citado, no dia 13 de junho de 2018.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no dia 28 de maio.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), prorrogável por igual período, a critério da Administração da UFAC.

