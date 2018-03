Quer servir o Exército? Instituição seleciona 1,1 mil sargentos

A partir desta quarta-feira (28) estão abertas as inscrições do novo concurso público da Escola de Sargentos de Armas do Exército Brasileiro ( ESA 2018). São 1.100 vagas nas áreas de combatente/logística - técnica/aviação, música e saúde para candidatos de ambos os sexos. As vagas são para todo o Brasil.

A seleção deste ano tem novidades. Agora, o curso de formação dos aprovados e convocados passa a valer também como graduação de nível superior de tecnologia para os cursos de tecnologia em artilharia, tecnologia em cavalaria, tecnologia em comunicações aeronáuticas, tecnologia em construções militares, tecnologia em fotointeligência, tecnologia em gerenciamento de trafego aéreo, tecnologia em gestão de comunicações militares, tecnologia em gestão da manutenção aeronáutica, tecnologia em infantaria e meteorologia aeronáutica, além do curso de tecnologia em sistemas de armas para oficiais.

A informação consta no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores do MEC. O curso de formação terá a duração de 24 meses, com os primeiros 12 meses sendo realizados em uma das 12 Organizações Militares de Corpo de Tropa (OMCP), localizadas nas cidades do Rio de Janeiro-RJ, Juiz de Fora-MG, Recife-PE, Alegrete-RS, Jundiaí-SP, Pirassununga-SP, Pouso Alegre-MG, Campo Grande-MS, Fortaleza-CE, Blumenau-SC, Jataí-GO e Altamira-PA.

Os 12 meses seguintes são realizados na Escola de Sargentos de Logística, no Rio de Janeiro (RJ), ou no Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté-SP.

Durante o curso de formação, o aluno recebe uma ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica. Após formação no curso, o aprovado é declarado 3º Sargento e receberá remuneração de R$ 3.825,00, de acordo com o estipulado pela tabela de salários dos militares.

Para se inscrever, o candidato deve ter escolaridade média; idade entre 17 e 24 anos (nascidos entre 1º de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2002), exceto para as áreas de música e saúde, que têm 26 anos como idade máxima; altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. Com a mudança, a previsão é de que as provas de seleção sejam mais difíceis, abordando questões com exigência de conhecimentos mais elevados.



Distribuição da Vagas

1.010 vagas para o curso de formação nas áreas geral e aviação, sendo 910 para homens e 100 para mulheres, nas especialidades de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, material bélico - manutenção de viatura, material bélico - manutenção de armamento, material bélico - mecânico operador, material bélico - manutenção de viatura blindada, manutenção de comunicações, topografia, intendência e aviação - manutenção.

30 vagas para alunos músicos nos instrumentos de clarineta (7), Fagote em dó/ Contra-Fagote em dó (1), Flauta em dó/ Flautim em dó (1), Oboé em dó/ Corne-inglês (1), Saxhorne (2), Saxofone (3), Tuba (3), Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda (2), Trombone Tenor/ Trombone Baixo (4), Trompa (1) e Trompete/ Cornetim/ Flueghorne (5).

Inscrição



Os candidatos poderão se inscrever entre os dias 28 de março e 20 de abril de 2018, pela internet, no site do Exército www.esa.ensino.eb.br. O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 95,00.

Provas

A seleção terá etapas de prova objetiva, prova de redação, valoração de títulos, inspeção de saúde, exame de aptidão física, e exame de habilitação musical para os candidatos da área Música.

A prova objetiva terá 36 questões para todas as áreas, sendo quatro partes para as áreas geral/ aviação, e cinco para as áreas de música e saúde, envolvendo matemática, português, história e geografia do Brasil, teoria musical (apenas para os candidatos da área de música) ou conhecimentos específicos de enfermagem (apenas para os candidatos da área Saúde).

A prova objetiva ocorrerá das 13h às 17h do dia 29 de julho de 2018, nas organizações militares sede localizadas nas cidades em Manaus-AM, Tabatinga-AM, Tefé-AM, São Gabriel da Cachoeira-AM, Rio de Janeiro-RJ, Resende-RJ, Vila Velha-ES, Niterói-RJ, Juiz de Fora-MG, Belo Horizonte-MG, Três Corações-MG, São João Del Rei-MG, Uberlândia-MG, Montes Claros-MG, São Paulo-SP, Campinas-SP, Lins-SP, Guarujá-SP, Taubaté-SP, Pirassununga-SP, Porto Alegre-RS, Santa Maria-RS, Cruz Alta-RS, Santiago-RS, Pelotas-RS, Uruguaiana-RS, Bagé-RS, Florianópolis-SC, Cascavel-PR, Curitiba-PR, Ponta Grossa-PR, Salvador-BA, Aracaju-SE, Maceió-AL, Recife-PE, João Pessoa-PB, Natal-RN, Fortaleza-CE, Teresina-PI, Petrolina-PE, Rio Branco-AC, Boa Vista-RR, Porto Velho-RO, Brasília-DF, Palmas-TO, Goiânia-GO, Campo Grande-MS, Cuiabá- MT, Corumbá-MS, Rondonópolis-MT, Dourados-MS, São Luís-MA, Altamira-PA, Belém-PA, Macapá-AP, Imperatriz-MA, Santarém-PA, Marabá-PA e Itaituba-PA. Os locais de prova sairão no site da ESA.

