Concurso no Amazonas tem salário até R$ 2 mil; saiba como participar

Manaus - Para que está ou quer fazer concurso na região norte, o Conselho Regional de Educação Física da 8ª região, abriu concurso público no estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Serão 12 vagas efetivas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior no órgão. As inscrições vão até o dia 7 de maio.

Para candidatos de nível médio há chances de ingresso nos cargos de Assistente Administrativo I, Assistente Administrativo II e Assistente Financeiro. Os salários vão de R$ 1.259,00 a R$ 1.874,00 por jornada de 40 horas semanais.

Já para quem é graduado na área de Educação Física e tem registro no órgão, as vagas são para Agente de Orientação e Fiscalização, com remuneração de R$ 2.000,00 por carga horária de 30 horas semanais.

Inscrição



Os candidatos poderão se inscrever via internet, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br das 10 horas do dia 29 de março às 23 horas e 59 minutos do dia 07 de maio de 2018. A taxa de inscrição custa R$ 60,00 para cargos de nível médio e R$ 70,00 para concorrer ao cargo de nível superior.

A seleção terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para os cargos de nível superior. A prova objetiva será realizada nas cidades Boa Vista/RR, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Rio Branco/AC no dia 27 de maio, em local a ser ainda divulgado pela organizadora.

Os gabaritos saem no dia 28 de maio e o resultado em 15 de junho. Veja mais sobre as provas no edital do concurso.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

