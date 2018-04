Inscrições do Encceja 2018 começam a partir do dia 16 de abril

Manaus - As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deste ano terão início no próximo dia 16 de abril e seguirão até o dia 27 deste mês. O exame é direcionado aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. As provas acontecerão no dia 5 de agosto.

Leia também: Dia do Jornalista: a rotina de quem luta pela veracidade da notícia

A participação é voluntária e gratuita, mas exige uma idade mínima para poder participar do exame. Para os interessados em obter a certificação de conclusão do Ensino Fundamental, é necessário ter 15 anos completos na data de realização do exame. Já os interessados na certificação de conclusão do ensino médio, é preciso ter 18 anos completos.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) elabora, aplica e corrige as provas, mas a certificação é competência das Secretarias Estaduais de Educação e dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia que tiverem assinado termo de adesão ao Encceja com o Inep.

No ato da inscrição, o participante precisa escolher a instituição certificadora na qual pretende solicitar a certificação ou a declaração parcial de proficiência.

Certificação e declaração de proficiência

Os resultados individuais do exame permitem a emissão de dois documentos distintos: a certificação de conclusão de Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, para o participante que conseguir a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação; e a declaração parcial de proficiência, para o participante que conseguir a nota mínima exigida em uma das quatro provas, ou em mais de uma, mas não em todas.

A inscrição e a realização das provas não garantem a certificação. Será certificado apenas o participante que atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja e que atingir, adicionalmente, no caso de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física no Ensino Fundamental; e de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias no Ensino Médio, proficiência de pelo menos cinco pontos na prova de redação.

Provas

O exame conta com apenas 120 questões dentro das quatro áreas do conhecimento, que variam conforme o tipo de diploma que o candidato pretende obter.

Para o Ensino Fundamental, as provas serão compostas pelos seguintes componentes: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e uma proposta de Redação; Matemática; História; Geografia; e Ciências Naturais.

Já as provas do Ensino Médio conterão questões de Ciências Humanas; Linguagens e Códigos; Ciências da Natureza; e Matemática.

O edital completo pode ser acessado no site do Encceja.

Cronograma

Inscrições – a partir das 10h de 16 de abril às 23h59 de 27 de abril

Atendimento por nome social – 30 de abril a 4 de maio

Provas – 5 de agosto às 9h; e à tarde, às 15h30 – horário de Brasília.

Leia mais:

'Cangaceiros' suspeitos de mais de 80 homicídios são presos no AM

Combatendo o Câncer: histórias de mulheres em tratamento no Amazonas

Apreensões de madeira ilegal revelam prejuízo de bilhões no Amazonas