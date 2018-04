Inscrições para o Bolsa Idiomas encerram nesta sexta-feira (13)

Manaus - Terminam nesta sexta-feira (13), as inscrições para o Programa Bolsa Idiomas, da Prefeitura de Manaus, no Portal Espi. O Bolsa Idiomas é voltado para moradores de Manaus, a partir dos 16 anos de idade, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e não tenham renda familiar por pessoa superior a um salário mínimo e meio (R$ 1.431).

Estudantes contemplados nos Programas Bolsa Universidade (PBU) e Bolsa Pós-Graduação (PBPG), bem como alunos que tenham Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também podem participar.

Este ano, o programa está ofertando 12.960 bolsas de estudo de 50%, 75% e 100% para cursos de inglês e espanhol, sendo 662 bolsas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Os cursos têm duração de um ano e estão distribuídos em nove instituições de ensino de línguas estrangeiras: ASLAN, Fucapi, Dom Bosco, Icbeu, Inglês e Companhia, Mult Cursos, My Way Idiomas, Quality e Argus.

O resultado da primeira chamada (classificação) será divulgado no dia 19 de abril e a entrega de documentos ocorrerá entre os dias 2 e 4 de maio. Caso haja sobra de vagas, o processo de remanejamento será realizado entre os dias 7 e 9 de maio, com recebimento de documentação nos dias 14 e 15 de maio. O resultado final do processo seletivo sairá no dia 25 de maio.

