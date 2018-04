Uninorte está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação

Manaus - A Uninorte está com inscrições abertas em cinco cursos de pós-graduação, nas áreas de Saúde e Linguística. São eles: Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica; Análises Clínicas e Toxicológicas; Saúde Pública com ênfase em Nutrição; Psicologia Organizacional do Trabalho e Linguística. A previsão é que as aulas iniciem este mês.

Segundo a coordenadora de pós-graduação da Uninorte, Lidiane Pires, os cursos foram elaborados para atender a demanda crescente por profissionais especializados nessas áreas. A Uninorte oferece, ainda, mais de 30 cursos de pós-graduação nas áreas de Licenciaturas, Negócios, Saúde, Exatas e MBA. Para mais informações, os interessados podem ligar para o número 4020-4892.

De acordo com Lidiane, investir em um curso de pós-graduação é uma estratégia importante para manter-se preparado para o mercado de trabalho. As empresas, diz ela, têm exigido que os profissionais estejam cada vez mais qualificados para ocupar os postos de trabalho.

“O mercado tem apresentado sinais de recuperação, após o longo período de crise, com aumento da oferta de vagas de emprego, porém, é preciso mostrar um diferencial e a especialização é um bom caminho”, explicou.

Lidiane ressalta que o curso de pós-graduação, além de oferecer a oportunidade de aprofundar o conhecimento em uma área específica, o que acaba diferenciando os profissionais no mercado de trabalho, é também uma excelente oportunidade para fazer contatos com professores e colegas de curso que estão atuando em grandes empresas e têm vivência prática.

No curso de especialização em “Linguística”, os estudantes vão conhecer as bases teóricas do processo de ensino-aprendizagem de Línguas, no contexto da educação básica, analisam a estrutura da língua materna, comparam a estrutura da língua materna à estrutura das línguas estrangeiras e aplicam técnicas de análise linguística. O curso é direcionado a profissionais formados em Letras e áreas afins.

O curso de “Psicologia Organizacional do Trabalho” é indicado para psicólogos, administradores de Recursos Humanos, engenheiros de Segurança do Trabalho, assistentes sociais, fisioterapeutas, pedagogos, médicos do Trabalho e áreas afins. Durante o curso, os estudantes têm a possibilidade de compreender melhor os contextos de trabalho, viabilizando alternativas de atuação com a promoção da saúde.

No curso de “Saúde Pública com Ênfase em Nutrição”, o objetivo é formar profissionais especialistas para atuarem na gestão de programas voltados para alimentação. Na especialização em “Análises Clínicas e Toxicológicas”, os profissionais são capacitados para atuar no diagnóstico, interpretação e análise de resultados de exames laboratoriais.

O curso de “Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica” é direcionado aos profissionais que desejam especializar-se na área de Farmacologia. O profissional é habilitado para prestar assistência em saúde, desenvolvendo atividades que permitam a integração dos conhecimentos com a prática e a pesquisa.

