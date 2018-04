Palestra 'Usucapião Extrajudicial' reunirá peritos da área jurídica

Manaus - Um grupo de advogados se reuniu para realizar a palestra ‘A utilização do Usucapião Extrajudicial como ferramenta para a regularização de imóveis’, com o professor Rodrigo Oliveira. Com vagas limitadas, o evento acontece no próximo dia 20 de abril, no Ginásio da Igreja Batista de Dom Pedro, localizado na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, das 14h às 17h. O evento é direcionado aos profissionais da área jurídica e estudantes de direito.

No conteúdo programático, os advogados terão informações sobre "Usucapião Extrajudicial" requisitos e procedimentos, a problemática da regularização fundiária e a desjudicialização dos procedimentos judiciais.

Para o palestrante professor Rodrigo, o conhecimento teórico e prático irá proporcionar aos advogados um modo mais ágil e prático sobre o uso da ferramenta. “Nossa expectativa é que o evento seja de grande proveito para os operadores de direito, pois se trata de uma solução rápida, para um problema tão recorrente no dia a dia das pessoas”, garantiu.

Rodrigo Oliveira é advogado, especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (SP), mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (SP). Atualmente o professor ministra aulas nas disciplinas de Direito Civil e Direito Processual Civil no Centro Universitário Fametro.

Silvio Costa, advogado de carreira e organizador do evento, acredita que o estudo das questões ligadas às novas normas do tema da palestra (Usucapião Extrajudicial) trará um profícuo benefício ao profissional do direito. Junto com o divórcio, inventários e outros casos, a utilização do usucapião extrajudicial possibilita uma solução mais célere das demandas sociais, evitando assim a demora dos processos judiciais”, declarou.

Ainda de acordo com o advogado, a ideia é divulgar a importância desta ferramenta, não somente para aqueles que possuem grandes escritórios, mas universalizar também o conteúdo aos iniciantes da área jurídica.

Para participar é necessário enviar um e-mail com nome completo, número da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), área de atuação e número de telefone para palestras2018@gmail.com.

A entrada é 1kg de alimento não perecível. As arrecadações serão entregues ao Instituto Transformando Vidas (ITV), que assiste crianças e adolescentes carentes do bairro Colônia Antônio Aleixo.

