'Cuidadoso' inicia mais uma turma com 80 alunos

Manaus - Nesta sexta-feira (13), ocorreu a aula inaugural do Curso de Cuidador de Idoso - Cuidadoso, promovido pela Prefeitura de Manaus. A capacitação é realizada pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

Com início na próxima segunda-feira (16), o curso terá duração de 4 meses e carga horária de 300h, com aulas de segunda a sexta-feira, sendo 200 de aula teórica e 100 de prática. As aulas teóricas serão divididas em seis módulos que abrangem todos os cuidados necessários que se deve ter com os idosos e ministradas na Espi. Já nas aulas práticas, realizadas na FDT, os alunos aplicam os conhecimentos teóricos por meio de atividades.



A diretora geral da Espi, Stela Cyrino, destacou a importância dessa capacitação para os profissionais atuarem junto ao público da terceira idade.

“Esse curso faz parte da preocupação da Prefeitura de Manaus com as políticas públicas voltadas aos idosos, a fim de que essa população tenha uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, a capacitação dos participantes vai ajudá-los a ampliar a inserção no mercado de trabalho”, afirmou.

Neste ano, foi a primeira vez que o curso foi feito por meio de um processo seletivo divididos em quatro fases, pensando sempre em formar profissionais mais capacitados para atender o público da terceira idade. A etapa de entrevistas com os psicólogos da FDT foi de extrema importância para a seleção dos 80 candidatos.

Há dois anos, Simone Barreto, 46, conta que vem tentando participar do curso. “Estou muito feliz, não acreditei quando consegui ser aprovada. Eu sei que esse curso é o melhor na região Norte, e o estágio dentro da Fundação Doutor Thomas será o grande diferencial. Quero viver na prática tudo que vou aprender de teoria. Com essa oportunidade, vou reconstruir minha vida profissional".

A procura para o Curso de Cuidador aumenta a cada nova turma, e nesse último processo seletivo não foi diferente.

“Ficamos muito felizes, é bom saber que essa procura por nosso serviço se dá pela rede de pessoas que confiam em nosso trabalho. Com a qualidade de vida melhorando e a longevidade da população brasileira aumentando, existe um grande número de pessoas que estão precisando de algum cuidado especial, mas, para exercer essa profissão, é necessário ter formação”. explicou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Banco de Dados

A Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT) possui um Banco de Dados para o armazenamento dos currículos de todos os alunos que concluíram o curso e estão aptos para o mercado de trabalho. Se você precisar de indicações de profissionais formados pela instituição, basta entrar em contato por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento em Manaus (NEPEM), da FDT, pelos telefones: (92)98844-5609 / 3215-6007/ 3236-9629.

