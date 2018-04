Prefeitura de Manaus oferece oficina gratuita de decoração em vidro

Manaus - Dando continuidade às ações de estímulo ao reaproveitamento de resíduos, dentro da programação de oficinas de educação ambiental realizadas pela Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) vai oferecer a partir desta segunda-feira (16), no Espaço da Cidadania Ambiental do Ecam Uai Shopping, no São José, zona Leste, mais uma oficina gratuita para a população. Será a segunda deste ano.

A primeira, realizada no mês de março, teve como foco a confecção de bonecas africanas com jornal. Desta vez, a oficina vai repassar as diferentes técnicas de papietagem e decupagem em garrafas de vidro, que podem se tornar peças utilitárias e objetos de decoração. As aulas acontecerão nos turnos da manhã, das 8h30 às 11h, e da tarde, das 13h30 às 16h. As inscrições podem ser feitas no local.

Leia também: Uninorte está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação

“É muito comum encontrarmos garrafas de vidro descartadas e as técnicas de papietagem e decupagem com jornal e revista são muito fáceis de fazer, a um custo baixo, e o resultado surpreende”, explica a instrutora da oficina e técnica em Educação Ambiental, Francisca Godinho.

Outra técnica repassada será a decoração com o papel ondulado, extraído do papelão. A oficina terá 15 dias de duração, estendendo-se até o dia 26, e é gratuita. Os participantes são estimulados a coletar garrafas de vidro para fazerem suas peças.

O chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, lembra que ao mesmo tempo em que capacitam as pessoas a produzirem objetos utilitários e até gerarem renda com eles, as oficinas repassam também conhecimento sobre o tempo de decomposição na natureza de resíduos e a importância da coleta seletiva. O Espaço Ecam fica no primeiro piso do Uai Shopping, no São José.

Leia mais:

Manuela D’Ávila vem a Manaus para debate sobre a Amazônia

Liminar do STF impede ganho de arrecadação de ISS e prejudica AM

Conheça profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho