Fique ligado: resultado do Bolsa Idiomas sai nesta quinta-feira (19)

Manaus - Candidatos aos benefícios do Programa Bolsa Idiomas devem ficar atentos e acessar o Portal do Candidato nesta quinta-feira (19) para verificar o resultado da primeira chamada dos classificados.

Entre os dias 23 e 24 de abril estará aberto o período para apresentar recursos e a entrega da documentação para os contemplados está marcada para o período de 2 a 4 de maio, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), que fica na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

Leia também: Inscrições para o Bolsa Idiomas encerram nesta sexta-feira (13)

“As informações prestadas no ato da inscrição terão que ser comprovadas através de documentação para garantir que só sejam contemplados, realmente, os candidatos que se encaixam no perfil do programa. Com isso, a Prefeitura de Manaus quer oportunizar o estudo de outro idioma a quem não tem condições de pagar um curso”, afirma a diretora geral da Espi, Stela Cyrino.

Caso haja sobra de vagas, o processo de remanejamento será realizado entre os dias 7 e 9 de maio, com recebimento de documentação nos dias 14 e 15 de maio. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 25 de maio.

Programa

O Bolsa Idiomas é voltado para moradores de Manaus, a partir dos 16 anos de idade, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e não tenham renda familiar por pessoa superior a um salário mínimo e meio (R$ 1.431).

Este ano, o programa está ofertando 12.960 bolsas de estudo de 50%, 75% e 100% para cursos de inglês e espanhol, sendo 662 bolsas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Os cursos têm duração de um ano e estão distribuídos em nove instituições de ensino de línguas estrangeiras: Aslan, Fucapi, Dom Bosco, Icbeu, Inglês e Companhia, Mult Cursos, My Way Idiomas, Quality e Argus.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Prefeitura de Manaus oferece oficina gratuita de decoração em vidro

Cuidadoso inicia mais uma turma com 80 alunos

Inscrições do Encceja 2018 começam a partir do dia 16 de abril