Coletivo Jovem abre inscrições para novo ciclo de capacitação

A partir de 25 de abril, das 8h às 16h, iniciam as inscrições para o segundo ciclo do ano de capacitação do Coletivo Jovem, em Manaus. A iniciativa é destinada a jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio. São ao todo 360 vagas, 120 por unidade, sendo 35 vagas para jovens de 16 e 17 anos e 85 vagas são para os maiores de 18 anos.

O Coletivo Jovem oferece gratuitamente cursos de desenvolvimento profissional e capacitação nas áreas de Comunicação e Tecnologia, Marketing e Vendas e Produção de Eventos.

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente em uma das unidades onde o projeto funciona em Manaus, até o dia 11 de maio ou enquanto houver vagas. Para efetuar a inscrição é necessário que os jovens estejam com os seguintes documentos em mãos: duas fotos 3x4, xerox e original do RG, CPF, comprovante de escolaridade e residência. Se for menor de idade, tem que ir acompanhado do responsável legal, que deve estar portando cópia e original do RG.

Com aulas duas vezes por semana, a capacitação tem início no dia 14 de maio. Em sala de aula, o método de ensino abrange não só conteúdos sobre temas e orientações comportamentais, mas também aplicações lúdicas e exercícios práticos, nos quais os alunos conseguem executar a teoria aprendida.

Em Manaus, o Coletivo Jovem possui três unidades: Oficina Escola de Lutheria da Amazônia, na Rua Francisco Oliveira (antiga Rua 22), nº 8, Conjunto São Cristóvão, no Zumbi II, telefone (92) 3017-6761; Clube de Mães Japiinlandia, que fica na Rua Maria Mansour, 533, Japiim, contato pelo (92) 3663-4470 / 99238-1473; e Lar Fabiano de Cristo (Casa Joana de Ângelis), que fica na rua Jasmim Imperador (antiga Projetada), 2, no Conjunto Hileia II, Redenção. O número de contato da sede é (92) 99302-2361.

Ao final da capacitação, os jovens poderão ser encaminhados para participação em processos seletivos de grandes empresas parceiras do projeto.

Presente em mais de 100 comunidades brasileiras, a iniciativa nasceu em 2009 e é realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com o Grupo Simões. No Coletivo Jovem, o aluno é convidado a pensar no seu plano de vida e desenvolver projetos práticos nas comunidades onde vive. Outras informações sobre o Coletivo Jovem podem ser obtidas através do site http://www.coletivojovem.com.br ou no telefone 0800-021-2121.