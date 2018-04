Cetam abre inscrições para cursos online nesta sexta-feira

Todas as informações constam no edital disponível no site do Cetam. | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) realiza, nesta sexta-feira (20), as inscrições para 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional na modalidade Educação a Distância (EaD). São 16 opções de cursos realizados totalmente no ambiente online.

As inscrições serão realizadas no site www.cetam.am.gov.br ou no inscricao.cetam.am.gov.br , das 6h às 17h, do dia 20 de abril. Após a inscrição online, o candidato deverá enviar e-mail para o Cetam Ead com cópia dos documentos: Comprovante de escolaridade, certificados comprobatórios, RG e CPF.

Leia também: Prefeito de Manaus homologa resultado de concurso para professores



De acordo com o Diretor-Presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, a ampliação de vagas em cursos EaD faz parte das metas de ampliação e flexibilização da educação profissional. “Essa oferta, que é maior que a soma de vagas dos últimos 10 anos, tem o objetivo proporcionar uma aprendizagem dinâmica por meio da tecnologia, facilitar o acesso ao ensino, já que pode ser feito em qualquer lugar, e ampliar as chances de emprego e renda”, destacou.

A efetivação das inscrições ocorrerá entre os dias 20 a 24 de abril, onde o candidato deverá enviar e-mail para o Cetam Ead com cópia dos documentos: Comprovante de escolaridade, certificados comprobatórios, RG e CPF.

As aulas iniciam dia 28 de maio para alguns cursos. Os cursos acontecerão no ambiente virtual, onde o aluno terá acesso a materiais interativos, e a todo o material didático instrucional. Todas as informações constam no edital disponível no site do Cetam.

Confira os cursos oferecidos:

Relações Interpessoais no Trabalho; Rotinas Administrativas, Técnicas de Atendimento ao Cliente, Noções de Orçamento Público, Noções de Gestão para Empreendedores, Word Avançado, Excel Avançado, Noções de Segurança na Web, Excel com Ênfase em Gráficos, Formulários no Word e Google Form, Moodle básico para professores e tutores, Técnicas de Recepção de Eventos, Técnicas de Organização de Evento, Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Nível I, Técnicas de Produção Textual, Formação de Tutores em EaD.

Leia mais:

Coletivo Jovem abre inscrições para novo ciclo de capacitação

Gasolina aumenta a partir desta quarta em Manaus, diz Sindicam

Bemol e Samsung lançam Galaxy S9 e Galaxy S9+, em Manaus