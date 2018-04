De olho em bolsa de estudo? UniNorte abre vestibular com 200 bolsas

Manaus - As inscrições para o vestibular da UniNorte, centro integrante da rede internacional de universidades Laureate, devem ser feitas pelo site UniNorte e, nesta edição, a instituição está oferecendo 200 bolsas integrais e parciais para os melhores colocados. O vestibular será no dia 5 de maio, às 14h.

Para entender o funcionamento da concessão de bolsas e as condições para tanto, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 4020-4892. Todos os cursos da UniNorte, inclusive Odontologia e Medicina Veterinária, estão com oferta de bolsas.

No ato da inscrição, o candidato é informado do local de prova e poderá escolher entre as três opções de campus para estudar: Centro, Cidade Nova ou Manaus Plaza Shopping.

A UniNorte tem 24 anos de atuação no mercado amazonense e um portfólio com mais de 50 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. O projeto pedagógico da instituição, conforme explica o reitor Breno Schumaher, é inovador e atualizado, focado no preparo dos alunos para o mercado de trabalho.

Além disso, a instituição oferece aos estudantes vários projetos de extensão, núcleos, parcerias com instituições públicas, complexo de clínicas-escola e um hospital veterinário para colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Edição: Lívia Nadjanara

