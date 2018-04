Escola de Heróis lança cursos gratuitos em Manaus

Os cursos serão totalmente gratuitos e voltados para instituições sem fins lucrativos | Foto: Divulgação

Manaus - A Escola de Heróis, uma iniciativa do projeto "Herói Urbano" em parceria com o Vila Hub, inicia este mês uma série de cursos voltados para instituições e projetos sociais que precisam de um empurrãozinho para o crescimento de suas ações. O primeiro curso ofertado será o workshop de Marketing Digital, que acontece neste sábado (28), a partir das 14h, na Vila Hub, localizada na avenida do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo a idealizadora do projeto, a administradora Júlia Santos, os cursos serão totalmente gratuitos e voltados para instituições sem fins lucrativos, que atuam em prol da sociedade. Para participar basta a instituição entrar no site heroiurbano.com e realizar o cadastro. Podem participar até três membros da instituição e as inscrições podem ser feitas até a sexta-feira (27).

“Todos os workshops têm como objetivo contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos projetos e instituições. Este primeiro curso dará informações sobre como utilizar melhor as redes sociais e o Google para que as instituições consigam mais visibilidade, reconhecimento e doações”, destaca.

A ideia de criar a Escola de Heróis, explica Júlia, surgiu da experiência dela e do programador, Ronaldo Araújo dos Reis, que juntos criaram o Herói Urbano, uma plataforma que facilita a comunicação entre projetos e instituições sociais com pessoas dispostas a ajudar e já contam com 23 instituições cadastradas. “A ideia é disponibilizar temas relevantes para uma iniciativa sem fins lucrativos e ajudá-las a crescer”, destaca Júlia.

A Escola de Heróis é uma iniciativa do projeto "Herói Urbano" em parceria com o Vila Hub | Foto: Divulgação

O primeiro curso, Marketing Digital, será ministrado pelo diretor da Rumo MKT, Luiz Eduardo Leal. “Percebemos que as ferramentas digitais são uma grande aliada das ações voluntárias. Hoje é por meio da internet que nos comunicamos com novos apoiadores, com futuros parceiros e conseguimos mostrar o trabalho desenvolvido e as pessoas impactadas. Muitas ferramentas são gratuitas e podem ajudar a impactar novas pessoas, por isso é tão importante que as instituições saibam explorar essas ferramentas”, destaca Júlia.

Mas os cursos vão além do universo digital e abordam outros temas importantes para o crescimento dessas instituições e para o impacto positivo na vida das pessoas ajudadas. Nos primeiros módulos, além do Marketing Digital, serão abordados outros cinco temas: Fotografia, Gestão e Negociação, Técnicas de Apresentação, Relacionamento com o Voluntário e Fluxo de Caixa. Assuntos que, segundo Júlia - que atua como voluntária há quase oito anos - são extremamente importantes para o trabalho das instituições.

Serviço

Escola de Heróis – Workshop Marketing Digital;

Palestrante: Luiz Eduardo Leal, Diretor da Rumo MKT;

Público Alvo: Instituições e Projetos Sociais;

Dia/Hora: Sábado, 28, das 14h às 18h;

Local: Vila Hub, Avenida do Sol, 2, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus;

Inscrições: Gratuita pelo site heroiurbano.com/escoladeherois.

O projeto Escola de Heróis surgiu da experiência de Júlia e Ronaldo, que juntos criaram o Héroi Urbano | Foto: Divulgação

Sobre o Herói Urbano

O Herói Urbano é uma plataforma online que reúne instituições e projetos sociais que precisam de ajuda. Com um banco de dados, a ferramenta facilita a comunicação dessas entidades com as pessoas dispostas a ajudar.

Com o mote "Unindo a boa ação à boa causa" a plataforma já conta com 23 instituições cadastradas e aptas a receber a ajuda de quem quer fazer doações, ser um voluntário ou apoiar de alguma forma as ações sociais.

Para fazer parte da plataforma as instituições devem se cadastrar no site www.heroiurbano.com clicando no campo "Sou uma Instituição", para o preenchimento de um formulário. Após isso, será feita a análise e comprovação de informações e aprovação. Posteriormente, a instituição passa a fazer parte do banco de dados e poderá ser encontrada na plataforma.

