Crianças podem aprender libras de graça em curso da rede pública

Manaus - De forma inédita, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (30), para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Kids Nível 1. Ao todo, são oferecidas 30 vagas, divididas nos turnos vespertino e noturno.

O curso é oferecido pela Escola Estadual de Atendimento Específico Mayara Redman Abdel Aziz por meio do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS).

Leia também: Defensoria Pública abre inscrições para processo seletivo de estágio



Com carga horária de 40 horas, o curso de Libras é direcionado a crianças de 6 a 10 anos, tanto surdas quanto ouvintes, e é aberto à comunidade.

As inscrições devem ser feitas na secretaria da Escola Mayara Redman, localizada na Avenida Humberto Calderaro, nº 903B, Adrianópolis, pela manhã, das 8h às 11h e à tarde, das 13h às 17h.

Os pais ou responsáveis interessados em inscrever os filhos nos cursos deverão comparecer à escola, munidos das cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança; 1 foto 3x4 da criança; Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável e comprovante de residência.

As aulas acontecem nas segundas e quartas-feiras. À tarde, as aulas iniciam às 13h30 e seguem até às 15h. À noite, as aulas têm início às 18h e terminam às 19h30.

O curso teve início nesta semana, mas as aulas, para os alunos que se inscreverem até o dia 30 de abril, serão repostas.

De acordo com a gestora em exercício da escola Mayara Redman, Sandra Ortiz, o objetivo do curso é proporcionar às crianças ouvintes a aprendizagem de uma segunda língua facilitando a comunicação com a pessoa surda e sensibilizá-los quanto o respeito às diferenças.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Escola de Heróis lança cursos gratuitos em Manaus

Inpa segue sem investimentos e respostas por parte do governo federal

Saiba o motivo da redução de abertura de novas microempresas no AM