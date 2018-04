Você sabe o que é Time Line Theraphy? Manaus terá curso gratuito

Manaus - Já pensou em usar situações do passado como forma de aprendizado emocional e até mesmo profissional? Emoções como tristeza, raiva, medo e pensamentos negativos podem atrapalhar a vida muito mais do que imagina-se. Um dos métodos para trabalhar com essas situações é a Time Line Theraphy, uma técnica ainda pouco conhecida no Brasil, que trabalha com situações passadas não resolvidas e, portanto, impedem que a pessoa tenha sucesso em seus objetivos.

Para ajudar a trabalhar essa técnica, a psicóloga e master coach Cintia Lima promove uma reunião, nesta sexta-feira (27), com a presença da terapeuta, international master coach, pesquisadora em saúde no Brasil e na Austrália há mais de 20 anos, Cema Santos. O evento é gratuito e será realizado no Escritório Cíntia Lima, localizado na Avenida Parneiras, bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A reunião é realizada de forma a anunciar um curso, programado para setembro deste ano, com foco no Time Line Coach. De acordo com Cintia Lima, o diferencial desta técnica para a as outras formas de coach é a maneira como é feita a abordagem dos problemas.

“No Brasil temos uma abordagem de coaching muito focada do ‘onde você está e para onde você vai’ em um ponto muito específico. A Time Line Theraphy dá uma visão muito mais global sobre aquilo que você precisa fazer”, explica Lima, complementando que essa técnica “é a única metodologia que trabalha conceitos, emoções e situações vivenciadas no passado de cada um”.

A Time Line Therapy é um método ainda pouco difundido no país. Além de ajudar o indivíduo a se livrar das emoções negativas e decisões que limitam sua vida, habilita a pessoa, de maneira rápida e especifica, a criar o seu futuro. “Na sua técnica, essa terapia trabalha com situações do passado que o indivíduo não entende como aprendizagem e sim como erro”, diz Cíntia.

A convidada é a master coach internacional Cema Santos | Foto: Cíntia Lima

Para saber sobre a disponibilidade de vagas para esta sexta, é necessário entrar em contato com Cíntia Lima. O evento de amanhã, explica Cíntia, é direcionado a um público alvo e exige um nível ‘practioner’ em programação neurolinguística, por isso a necessidade de entrar em contato com os organizadores do evento pelos telefones 3016-4470 e 98409-0155.

