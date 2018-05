Capitania oferece 150 vagas para formação de Aquaviários em Manaus

As inscrições iniciam no dia 7 de maio | Foto: Divulgação

Manaus - A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) informa que, no período de 7 a 18 de maio de 2018, estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para os cursos de Formação de Aquaviários Nível 3 - Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas; e adaptação de Aquaviários - Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde.



Leia também: Entrega de documentos do Bolsa Idiomas será até sexta (4)

As inscrições podem ser feitas no horário de 8h15 às 11h, no Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental (CTFFAO) localizado na Rua Marquês de Santa Cruz, nº 264, Centro de Manaus.

Os cursos destinam-se aos candidatos brasileiros de ambos os sexos, maiores de 18 anos de idade e que concluíram o 9° ano do Ensino Fundamental (antiga 8ª série).

Ressalta-se que o Processo Seletivo não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha do Brasil ou na Marinha Mercante, visa, apenas, definir a classificação do candidato de acordo com o número de vagas estabelecidas.

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas:

1ª Etapa (Prova objetiva) classificatória, abrangendo conhecimentos de Português e Matemática, nível 9° ano do Ensino Fundamental (antiga 8ª série); e

2ª Etapa (Aptidão Física) eliminatória, com baterias de exercícios: prova de natação, estilo livre na distância de 25 metros sem limite de tempo e prova de permanência flutuando, sem qualquer auxílio, com duração de 10 (dez) minutos.

Para mais informações, o Edital do Processo Seletivo está disponível na página da CFAOC.

Leia mais:

Mediotec disponibiliza cursos para mais de 1,5 mil estudantes no AM

Inscrições para concurso da Marinha encerram no dia 10 de maio

SEDUC recebe documentação dos candidatos para o Programa de Estágio