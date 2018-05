TCE-AM e Cetam assinam termo para estágio de nível médio

Manaus - Um termo de cooperação técnica assinado entre o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), no final da manhã desta sexta-feira (4), vai permitir que 25 alunos de cursos técnicos de nível médio do Cetam façam estágio no TCE nos próximos 12 meses.

Assinado pela conselheira-presidente do TCE, Yara Lins dos Santos, e o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, o termo prevê a realização do estágio supervisionado extracurricular, em horário comercial, nos setores do TCE, visando o o aprimoramento dos conhecimentos profissionais dos alunos adquiridos na referida instituição de ensino.



Sem previsão de repasse financeiro entre os dois órgãos, o estagiário receberá uma bolsa-auxílio do Cetam no valor R$ 212 e do TCE, conforme prevê o acordo, o auxílio-transporte, para a realização das atividades extracurriculares na Corte de Contas.

“O TCE está de portas abertas para o Cetam e, também, para a sociedade. O que o Tribunal pude fazer para contribuir com a formação e aperfeiçoamento profissionais desses estudantes, irá fazer com todo o empenho”, garantiu a conselheira Yara Lins dos Santos.

A seleção dos novos estagiários será feita ainda neste semestre pelo TCE com o apoio do Cetam, que oferece hoje 315 cursos profissionalizantes de nível médio, segundo revelou o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto.

Para a secretária-geral de Administração do TCE, Virna Pereira, que também assinou o termo de cooperação a celebração do termo de cooperação com o Cetam, além de aproximar os dois órgãos, representa um aperfeiçoamento na vida profissional do estudante, uma vez que pode desenvolver em uma instituição o que está aprendendo no Cetam.

