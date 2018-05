Perdeu o prazo? Bolsa Idiomas vai receber documentos até terça (8)

Manaus - O prazo para a entrega da documentação do Programa Bolsa Idiomas foi prorrogado até a próxima terça-feira (8). Os classificados devem se dirigir à Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.



A diretora geral da Espi, Stela Cyrino, afirmou que os candidatos que não puderam comparecer no período de 2 a 4 de maio terão mais uma chance. “Nós resolvemos prorrogar a data para que as pessoas que, por algum motivo, não conseguiram entregar a documentação possam ter mais uma oportunidade de participar do programa”, explicou.

Na próxima segunda-feira (7), o atendimento será das 8h às 18h. Já na terça-feira (8), os classificados deverão procurar a Espi no horário de 8h às 16h. Os documentos necessários são: originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência, declaração de renda familiar (emitida no ato da inscrição) e comprovante de renda.

As nove instituições de ensino que participam do programa montaram estandes no hall da Espi para fazer a matrícula dos contemplados, para que eles não precisem se deslocar até as escolas. Os novos bolsistas também são orientados a responder uma pesquisa pelo aplicativo OppineBox. A ferramenta, disponível para Android e IOS, vai ajudar a identificar o perfil dos candidatos e avaliar itens como dificuldades no processo de inscrição e qualidade do atendimento.

Foto: Marinho Ramos / Semcom

Remanejamento

Após a entrega da documentação, haverá o processo de remanejamento, no período de 7 a 9 de maio, com recebimento da documentação nos dias 14 e 15 de maio. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 25 de maio.

Programa

Este ano, o Bolsa Idiomas está ofertando 12.960 bolsas de estudo de 50%, 75% e 100% para cursos de inglês e espanhol, sendo 662 bolsas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs). Os cursos têm duração de um ano e estão distribuídos em nove instituições de ensino de línguas estrangeiras: ASLAN, Fucapi, Dom Bosco, Icbeu, Inglês e Companhia, Mult Cursos, My Way Idiomas, Quality e Argus.

O programa é voltado para moradores de Manaus, a partir dos 16 anos de idade, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e não tenham renda familiar por pessoa superior a um salário mínimo e meio (R$ 1.431).

