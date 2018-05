Aluna de mestrado da UEA conquista vaga na Universidade da Califórnia

Manaus - A perita criminal e acadêmica do Mestrado em Segurança Pública da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Isabella Erthal Villarroel, de 28 anos, foi selecionada nesta quarta-feira (9), pela Universidade de La Verne, da Califórnia (EUA), para o curso de Estratégia em Administração. Isabella foi a única candidata do Amazonas a conquistar uma das 14 vagas disponíveis para todo o Brasil.

A amazonense terá direito a uma bolsa de estudo para custear suas despesas por três semanas (período de duração do curso). Além das aulas sobre estratégias em administração, a Universidade de La Verne oferecerá visitas técnicas a empresas como complemento ao estudo.

A universidade californiana tem uma parceria com a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), que também tem uma parceria com a UEA para o Mestrado em Segurança Pública.

O mestrado também acontece com o intuito de desenvolver científica e tecnicamente mão de obra especializada para atender a demanda local de segurança.

