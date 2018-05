Senasp oferece cursos para profissionais da segurança nesta sexta

Manaus - A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) abre inscrições para os cursos à distância a partir de sexta-feira (11). As vagas são limitadas e os cursos são destinados aos profissionais da segurança pública. As inscrições ocorrerão em duas etapas.

A primeira etapa de inscrições ocorre de 11 a 20 de maio, até que as vagas sejam preenchidas. Nesse primeiro momento, a inscrição é dirigida aos policias militares, policiais civis, bombeiros militares, polícia técnica e guardas municipais.

A segunda etapa ocorrerá de 21 a 23 de maio e é voltada para policiais rodoviários federais e agentes penitenciários federais e estaduais. As inscrições também estarão disponíveis até o preenchimento das vagas.

Estão sendo oferecidos 72 cursos, entre investigação criminal, de homicídios, análise criminal e cursos de idiomas. As aulas ocorrerão no período de 19 de junho a 24 de julho para os cursos de 40 horas, e de 19 junho a 7 agosto para os cursos de 60 horas.

A matrícula será confirmada após comprovação do vínculo funcional junto às instituições dos profissionais. Os servidores podem se inscrever em até dois cursos por ciclo.

A inscrição se dá por meio de uma ficha de inscrição, de responsabilidade direta do candidato, a ser preenchida no período de inscrições em um dos três ciclos anuais através do link. O no site da Secretaria de Segurança.

