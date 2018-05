Inscrições para 15 mil vagas no Cetam iniciam neste sábado (12)

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) inicia, neste sábado (12), as inscrições para 14.834 vagas em cursos de Informática Básica e Avançada, nos projetos Oportunidade Digital e Comunidade Digital.



As inscrições iniciam pela capital, de forma online, de 6h às 17h, no site do Cetam ou pelo link link Inscrição. No ato da inscrição, serão solicitados dados do RG, CPF e endereço.

Após esta etapa, o candidato deverá se dirigir à escola para a qual se inscreveu para efetivação da matrícula, no dia 19 de maio, e apresentar cópias dos documentos RG, CPF, comprovante de escolaridade. No caso do curso de Informática Avançada, certificado de Informática Básica de, no mínimo, 40 horas.



Os projetos do Cetam Digital visam ampliar as oportunidades de acesso ao mundo digital, capacitando pessoas para os desafios atuais e oportunidades de empregabilidade. Os cursos são destinados para pessoas com idade igual ou superior a 14 anos.



Inscrições no interior

A oferta de vagas nos projetos do Cetam Digital também enquadra o interior do Estado. No total serão 10.754 vagas ofertadas em 46 municípios. As inscrições acontecem de 14 a 19 de maio. Os candidatos devem se dirigir às representações do Cetam no município com os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF, comprovante de escolaridade e, no caso do curso de Informática Avançada, certificado de Informática Básica com, no mínimo, 40 horas.

O edital com as informações de cursos e vagas está disponível no site do Cetam.

*Com informações da assessoria

