Projeto ‘Enemzeiro’ oferece aulas gratuitas a vestibulandos em Manaus

Manaus - De olho na realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecem, nos dias 4 e 11 de novembro, a Faculdade Estácio do Amazonas, lança o projeto ‘Enemzeiro’, que oferecerá aulas gratuitas de todas as disciplinas aplicadas no certame a estudantes, que se inscreverem mediante a doação de dois quilos de alimentos.

O período de cadastro, inicia no próximo dia 16 e o encontro com estudantes acontecerá toda semana, no auditório da instituição, com capacidade para 150 pessoas.

Conforme o diretor da Estácio no Amazonas, Hugo Guimarães, o primeiro módulo será o de redação, a ser ministrado pelo professor Edson Alves, referência em Língua Portuguesa e Metodologia de Pesquisa.

“Ele abordará o tema e equilibrará o nível de conhecimento de cada aluno. Vamos seguir dessa forma em cada disciplina, até a véspera da prova”, disse. Hugo explica que dentro da metodologia de ensino do professor Edson está a resolução de redações de edições anteriores do Enem, indicação de temas atuais e técnicas para composição de texto.

Os próximos assuntos a serem ministrados são matemática, física e química. De acordo com o Hugo, a intenção é que no último módulo da prova, a inscrição seja um brinquedo, para ser doado, no período de Natal.

Quem desejar se inscrever deve ficar atento ao período de inscrição, fazer o cadastro no site da Estácio Amazonas e aguardar a confirmação da instituição. “Nossa prioridade será atender os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, mas todos os estudantes inscritos ficarão em nosso banco de dados, para a formação de novas turmas do ‘Enemzeiro’”, acrescentou Hugo.

