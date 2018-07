Inscrições para curso pré-vestibular gratuito vão até terça (31)

Manaus - Com a aproximação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecem, nos dias 4 e 11 de novembro, a Faculdade Estácio do Amazonas, realiza a primeira edição do ‘Enemzeiro’. O projeto oferece aulas gratuitas de todas as disciplinas aplicadas no certame, até a próxima terça-feira (31). O preparatório inicia, no dia 4 de agosto (sábado) e a primeira disciplina da maratona de aulas será Redação.

O diretor da Estácio Amazonas, Hugo Guimarães, informa que todos os encontros acontecerão no auditório da instituição, com capacidade para 150 alunos e ainda que o primeiro instrutor do módulo será o professor Edson Alves, referência em Língua Portuguesa e Metodologia de Pesquisa.

Leia também: Projeto ‘Enemzeiro’ oferece aulas gratuitas a vestibulandos em Manaus

“Ele abordará o tema e equilibrará o nível de conhecimento de cada aluno. Vamos seguir dessa forma em cada disciplina, até a véspera da prova”, disse. Hugo explica que dentro da metodologia de ensino do professor Edson está a resolução de redações de edições anteriores do Enem, indicação de temas atuais e técnicas para composição de texto.

Os próximos assuntos a serem ministrados são matemática, física e química. De acordo com o Hugo, a intenção é que no último módulo da prova, a inscrição seja um brinquedo, para ser doado, no período de Natal.

Inscrição

Quem desejar se inscrever deve ficar atento ao período de inscrição, fazer o cadastro no site da Estácio Amazonas , e aguardar a confirmação da instituição. “Nossa prioridade será atender os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, mas todos os estudantes inscritos ficarão em nosso banco de dados, para a formação de novas turmas do ‘Enemzeiro’”, acrescentou Hugo.

Com informações da assessoria*

Leia mais

Esbam abre inscrições para cursos de Inglês e Espanhol em Manaus

Uninorte oferece 400 bolsas de estudo para curso superior