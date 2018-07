Inscrições para preparatório de Fundação terminam nesta sexta (27)

Manaus - Jovens interessados em fazer o curso preparatório para o processo seletivo do Ensino Médio Técnico da Fundação Matias Machline, localizada no Distrito Industrial, têm até sexta-feira (27) para se inscrever no site . A oportunidade é voltada aos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental que desejam ingressar na instituição em 2019.

Para fazer a inscrição, é necessário atender a alguns requisitos: ter idade inferior a 17 anos, número de CPF próprio e uma declaração de que está cursando o 9° ano do Ensino Fundamental - o candidato deverá inserir o documento em PDF ao preencher o cadastro.

O programa de estudos é composto por métodos multidisciplinares, com a utilização de apostilas digitais, cadernos de exercícios oferecidos a todos os alunos e complementação dos conteúdos com videoaulas teóricas, expositivas e dialogadas. O objetivo do projeto é oferecer curso preparatório para os estudantes da rede pública de ensino e complementar os assuntos das disciplinas que serão exigidas no processo seletivo.

A ideia é ajudar a comunidade carente de Manaus | Foto: Divulgação

As aulas começam no dia 28 de julho e terminam em 21 de novembro de 2018, sendo ministradas todos os sábados, das 7h30 às 12h.

A Fundação

Há 32 anos, a Fundação Matias Machline oferece, de forma gratuita, educação de excelência. Todos os custos são pagos pelos mantenedores da FMM, que arcam com o investimento sem esperar nada em troca. A ideia é ajudar a comunidade carente de Manaus. Por ano, são investidos cerca de R$ 14 milhões na Fundação. Em 2019, a previsão é de aumentar esse valor para cerca de R$ 21 milhões. O lema da instituição é ajudar o próximo sem olhar a quem.

