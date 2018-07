Ufam lança editais de PSC e Extramacro com mais de 2,6 mil vagas

Manaus - Mais de 2,6 mil vagas de cursos de graduação serão ofertadas pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio do Processo Seletivo Contínuo (PSC) e do Processo Seletivo Extramacro (PSE), com ingresso em 2019. As inscrições estarão abertas de 16 de agosto a 3 de setembro deste ano, para ambos os certames. Os editais das seleções podem ser conferidos no site da instituição .

PSC

Concorrem no PSC, estudantes do ensino médio. As provas serão aplicadas no dia 2 de dezembro deste ano, das 8h às 12h10, horário Manaus, nos municípios onde a Universidade possui campos permanente: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins.

Alunos do 3º ano do ensino médio concorrem as 1.894 vagas. Nesta fase, candidatos devem indicar a opção de curso pretendida. Para efetuar a inscrição o estudante precisa acessar o site, tendo em mãos o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), a Certeira de Identidade (RG) e Identificador Único do candidato (ID), para candidatos das segunda e terceira fase do processo.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuada na agencia bancária, no valor de R$ 55,00 até 4 de setembro.

Extramacro

São ofertadas 773 vagas no PSE, conhecido popularmente como Extramacro, sendo 476 para ingresso nos cursos de graduação na capital e 297 para aqueles ministrados no interior do Amazonas.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 70,00. Os candidatos devem informar a modalidade pretendida: Portador de Diploma de curso superior (PD), Transferência Facultativa Externa (TFE), Reopção de Curso (RC), Transferência Facultativa Interna (TFI).

As provas serão realizadas no dia 14 de outubro de 2018, das 8h às 12h15, em Manaus e demais campi da Ufam no interior.

