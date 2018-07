Curso gratuito de Libras terá inscrições abertas em Manaus

Manaus – A partir da próxima semana serão abertas inscrições para o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) com ênfase em Intérprete. Na próxima segunda e terça-feira (dias 30 e 31) serão oferecidas 15 vagas para o curso que tem carga horária de 100 horas.

As aulas terão início no dia 4 de agosto, com previsão de término para o dia 19 de fevereiro de 2019. O curso será ministrado no Espaço Epistheme, localizado na avenida Tarumã, 843, esquina da rua Apurinã, Centro de Manaus.

As inscrições devem ser feitas no Escritório do Empreendedor, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), situada na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, das 9h às 13h.

Os interessados devem levar a cópia e o original dos documentos de RG, CPF, comprovante de residência, Comprovante de Escolaridade e currículo.



Os requisitos mínimos para participação no curso são ter Ensino Médio completo e idade superior a 18 anos. Haverá uma pré-seleção de cadastro dos inscritos. Os candidatos pré-selecionados serão contatados via e-mail para uma entrevista de seleção. Para mais informações, ligar para o Departamento de Qualificação Profissional da Semtrad no número (92) 3631-2675.



Sobre o Espaço Epistheme



O Espaço Epistheme é uma instituição vinculada à UNIT Brasil e oferece cursos de Pós-Graduação e de Extensão com horas complementares.

*Com informações da assessoria

