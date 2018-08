Minicurso ensina a confeccionar arranjos florais com espécies nativas

Manaus - A Prefeitura de Manaus dá início, nesta quarta-feira (15), ao minicurso sobre a arte de confeccionar arranjos florais, utilizando espécies nativas da Amazônia. O minicurso, que acontece mensalmente no Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no Japiim, desta vez acontecerá no Auditório do Parque Municipal do Mindu, no Parque Dez.

O objetivo é proporcionar um contato dos alunos com a rica flora nativa amazônica e destacar a beleza de galhos e folhas, que podem parecer resíduos da floresta, mas se transformam em lindos arranjos.

Serviço

O que: Minicurso sobre confecção de arranjos florais no Parque do Mindu

Quando: Quarta e quinta-feira, 15 e 16/8

Horário: a partir das 8h

Onde: Auditório do Parque Municipal do Mindu, Parque Dez

*Com informações da assessoria