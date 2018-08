Uea abre inscrições para pós-graduação em direito público

As aulas serão realizadas na Escola da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), tornam público o edital de seleção para o Curso de Especialização em Direito Público. As inscrições seguem até o dia 21 de Agosto. O edital oferece um total de 65 vagas.



O candidato deve realizar a inscrição, das 09h às 17h, na sede da Escola Superior de Ciências Sociais, localizada na Avenida Leonardo Malcher, 1141, Centro, mediante a apresentação do Formulário de Inscrição. A taxa de inscrição é R$ 50,00.

As aulas serão realizadas na Escola da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no período de 12 meses, totalizando 420 horas.

Os módulos serão ministrados aos sábados, das 8h às 12h e 13h às 17h, e/ou eventualmente no período de segunda a sexta, entre 18h e 22h.

A matrícula dos classificados ocorrerá de 27 de Agosto a 04 de Setembro. A Aula Magna ocorrerá no dia 14 de Setembro e o início do curso está previsto para o dia 15 de Setembro de 2018.

