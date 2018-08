Escola Século em Manaus lança web rádio como ferramenta de ensino

| Foto: divulgação

Manaus -A escola da atualidade há tempos deixou de ser um local onde a exclusividade e o saber eram somente dos mestres que regiam o ensino dentro da sala de aula. Essas novas práticas pedagógicas, adotadas pelas instituições de ensino, estão trabalhando em conjunto com a tecnologia e a inovação, uma vez que a era digital mudou a vida das pessoas completamente.



As ferramentas digitais no âmbito educacional passaram a ser uma importante aliada na construção do conhecimento.

A nova forma de aprender permite educar por meio do ensino híbrido, de projetos, storytelling, e tantos outros métodos que enriquecem o aprendizado dos alunos e auxiliam no desenvolvimento de habilidades cognitivas, autonomia, resiliência, comunicação e criatividade.

A Web Rádio do Colégio Século tem o propósito de investir na educação de modo geral, trabalhando com novas narrativas linguísticas e digitais | Foto: Divulgação

Web Rádio



Como resultado dessa nova percepção, o Centro Educacional Século lançou uma Web Rádio, com o propósito de investir na educação de modo geral, trabalhando as narrativas linguísticas e digitais desenvolvidas com os alunos, professores e profissionais de diversas áreas, discutindo temas reais com o propósito de socializar o conhecimento produzido na escola.

O projeto é coordenado pela professora de redação, Fabiana Paz, que articula juntamente com outros professores a produção dos 24 programas, divididos em semanais, quinzenais mensais.

Há também espaço para dez programetes com dicas de português, inglês, geografia, matemática, nutrição, curiosidades matemáticas e históricas, bem como outros temas que, além de contribuírem para a formação acadêmica dos alunos, transformam a rádio em um repositório de conteúdos por meio do site: radio.seculomanaus.com.br

Oficina

Para Fabiana, coordenar uma rádio escolar não deixa de ser desafiador, apesar de sua experiência em rádio, ela não tinha dimensão dessa responsabilidade. A coordenadora explica que reuniu-se com os professores e outros setores da escola para desenvolver temas que seriam abordados na programação. “Um dos projetos da escola para a Rádio Século, é a aplicação da Oficina Aluno Repórter que acontecerá, ainda neste segundo semestre, com o intuito de preparar os alunos para que possam contribuir de maneira bem efetiva na produção dos programas”, explica.

Aula multidisciplinar

De acordo com a Diretora da escola, Nívia Carvalho, a Rádio Século funciona como um projeto estruturante que segue um ciclo que engloba práticas associadas, colocando o corpo pedagógico em contato com outros profissionais, ampliando o próprio conceito de aula. A partir dessa ampliação de conceito, a aula passa a ser produto inter e multidisciplinar, justificando-se à prática colaborativa de compartilhar a docência.

* Com informações da assessoria

