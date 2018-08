Manaus recebe workshop ‘Despertar’ com Angélica Nascimento e Cristiana

Manaus - Em nosso dia a dia, além de tornar nossas emoções mais positivas, também é necessário focar no sucesso profissional e pessoal. Pensando assim, as palestrantes Angélica Nascimento e Cristiana Franca, realizam no próximo dia 25 deste mês o Workshop “Despertar”. O evento acontecerá às 8h no Comfort Hotel Manaus, localizado na avenida Mandii, 263, no Distrito Industrial I.

O ingresso dará direito a material didático, ferramentas de Coach e PNL (Programação Neurolinguística), um delicioso coffee-break, além de certificado e momento de NetWork com interação, troca de experiência e sorteios incríveis. As entradas podem ser obtidas nos valores de R$ 157 (individual) pelo link https://pag.ae/bmB8CcF . Para três pessoas R$ 400,35 pelo link https://pag.ae/bkB8CSf ou ainda a possibilidade de ingresso para cinco pessoas + um ingresso bônus por R$ 628 pelo link https://pag.ae/bkB8Dq .

Conforme a idealizadora do workshop, a coach Angélica Nascimento, o evento será voltado para profissionais liberais, empreendedores, empresários que pretendem agregar valor à sua empresa, além de pessoas que buscam ascensão profissional e desenvolvimento pessoal. “Quando idealizei o workshop, cheguei a algumas conclusões e uma delas é perceber o quanto nós, seres humanos não agimos e não despertamos. O ‘Despertar’ é o autoconhecimento. No evento o participante vai aprender a desenvolver comportamentos e habilidades para que os objetivos definidos sejam alcançados”, adiantou.

Para a palestrante Cristiana Franca o sucesso está em alinhar seus valores a uma postura segura, que gere credibilidade e que traga resultados para todas as áreas da vida. “Nossa expectativa principal é encontrar pessoas corajosas, sonhadoras e que buscam o autoconhecimento para as suas vidas. Todo mundo tem sonhos e entende que precisa agir, e é num estalo que encontramos o empurrão necessário. Queremos ser canal de transformação. Nosso objetivo é contribuir com todos da melhor forma possível”, concluiu Cristiana.

O foco das estratégias de coaching abrange, entre outros fatores, o aprofundamento da autoconsciência do cliente, por meio de ações contínuas de aprendizado. Essas ações têm como base estudos da Psicologia Cognitiva, da Psicologia Comportamental, da Psicologia Positiva, das Ciências Organizacionais e da Neurociência, além de conceitos da Filosofia, da Educação e de Administração (negócios, processos e liderança).

Serviço

O quê: Workshop Despertar

Onde: Comfort Hotel Manaus, localizado na avenida Mandi, 263, no Distrito Industrial I

Quando: Dia 25 de agosto, a partir das 8h

Valores: R$ 157 (individual) - R$ 400,35 (para três pessoas) - R$ 628 (para cinco pessoas)

Palestrantes: Angélica Nascimento e Cristiana Franca

Informações: (35) 99105-1755 / (12) 98202-6347

*Com informações da assessoria