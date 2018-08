Manaus recebe debate sobre educação com convidados nacionais

Evento da Editora Positivo será realizado no Novotel Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A cidade de Manaus receberá no dia 27 de agosto evento direcionado aos profissionais da educação.

Os avanços tecnológicos e as novas gerações - tanto de pais, quanto de alunos - trouxeram para dentro das escolas a necessidade urgente de acompanhar as mudanças. Isso faz com que os especialistas questionem e reavaliem o papel das escolas e dos docentes. Para transformar o debate de ideias no caminho mais próximo para tais avanços, acontece em Manaus o evento "Um Dia Positivo"

Promovido pelo Sistema Positivo de Ensino, o encontro pretende reunir cerca de 250 gestores e 700 professores de escolas da região, no Novotel Manaus.

O encontro acontece em dois locais, simultaneamente - com conteúdos voltados a gestores das escolas e professores, separadamente.



Na programação para gestores, o educador e consultor Leandro Henrique de Souza fala sobre os pontos chaves que precisam ser considerados nesse processo de mudança e adaptação: tecnologia, novas gerações, as novidades no mercado de trabalho e as competências que precisam ser ensinadas para a formação dos novos profissionais.

Clique aqui e veja todos os palestrantes

Clóvis de Barros Filho | Foto: Divulgação

Clóvis de Barros Filho

O filósofo e professor Clóvis de Barros Filho falará sobre ética na educação.

Luciano Selleiro

Também estão previstos debates sobre a mudança no comportamento dos pais no processo de escolha da escola, com o gerente de comunicação e eventos da Editora Positivo, Luciano Selleiro.

Luiz Fernando Schibelbain



Como promover o ensino da língua inglesa com excelência internacional será tema da palestra de Luiz Fernando Schibelbain, diretor do PES (Positivo English Solution).

Marcos Aurélio Pitta

Coordenador e professor de MBA da Universidade Positivo, Marcos Aurélio Pitta falará sobre como gestores escolares podem driblar incertezas em cenário de crise com estratégias criativas, nas áreas Tributária, Contábil e de Controladoria

Professores

Enquanto os gestores assistem às palestras, os professores participam do programa de cursos. O tema deste ano é “A educação mudou. As aulas, também.” "As mudanças propostas pela nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vão permitir ao estudante desenvolver o senso crítico para assimilar melhor o conteúdo e a realidade ao seu redor, além da conquista de maior autonomia", afirma Acedriana.

O programa de cursos do Sistema Positivo de Ensino reflete essas mudanças e propõe aos professores diferentes possibilidades, visando o aprimoramento contínuo dos docentes para o enfrentamento das mudanças em sala de aula. São 5.800 horas de cursos presenciais que orientam os professores nas práticas escolares, a fim de potencializar o ensino e a aprendizagem.

Outras cidades

Além de Manaus, estão previstas outras edições do “Um Dia Positivo!” em Belém (PA) e Ribeirão Preto (SP). Em 2018, o evento já aconteceu em Brasília (DF), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (BH), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Sistema Positivo de Ensino

O Sistema Positivo de Ensino é o maior e mais tradicional sistema voltado ao ensino particular no Brasil, presente em 1.890 escolas e atendendo mais de 500 mil alunos em 950 municípios do território nacional.Na cidade de Manaus são 17 escolas conveniadas e mais de 4.500 alunos atendidos.

Sobre a Editora Positivo

Fundada em 1979, a Editora Positivo tem a missão de construir um mundo melhor por meio da educação. Tendo as boas práticas de ensino como seu DNA, a Editora especializou-se ao longo dos anos e tornou-se referência no segmento educacional, desenvolvendo livros didáticos, literatura infantil e juvenil, sistemas de ensino e dicionários.

Serviço:

Evento: Um Dia Positivo!

Data: 27/08, segunda-feira, das 9h às 18h

Onde: Novotel Manaus - Av. Mandi, 04. Distrito Industrial. Manaus - AM

Informações: http://www.umdiapositivo.com.br/manaus

Inscrições: grupo.umdia@positivo.com.br

Leia mais:



Programa prolonga a vida útil de equipamentos para educação indígena

Veja sites que oferecem bolsas para ingresso no ensino superior