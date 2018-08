Faculdade Estácio disponibiliza curso de Direito no segundo semestre

Grupo realizou solenidade de abertura com palestra de Alberto Senna, vice-presidente jurídico | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Com o objetivo de preparar e qualificar o estudante do Ensino Superior, o grupo Estácio do Amazonas passa a oferecer, no segundo semestre deste ano, o curso de Direito. Na noite desta terça-feira (21), o grupo realizou solenidade de abertura com palestra do vice-presidente jurídico Alberto Senna, no Teatro Manauara, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com Senna, a tradição e qualidade da Estácio se juntam a necessidade de levar ao manauara e aos estudantes do curso de direito uma nova e moderna formação no curso tradicional de direto.

"O grupo percebeu que em Manaus os alunos são exigentes, querem qualidade e profissionais qualificados para ministrar as aulas. A Estácio vem com o objetivo de provocar a reflexão de comportamentos éticos no país", explicou Alberto.

Alto nível



Para o diretor geral regional da Estácio no Amazonas, Hugo Guimarães, o público que confia e conhece a qualidade do grupo pode esperar um curso de alto nível, completamente voltado para a prática profissional.

"Nós vamos preparar o aluno desde os primeiros dias de aula, seja para prestar concurso público e até mesmo para conseguir a carteira da OAB, exercendo assim a prática advocatícia", disse Guimarães.

OAB

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, esteve presente no evento de abertura do curso e parabenizou o grupo por essa inovação no mercado educacional de Manaus.

"Nós esperamos que, com mais essa oportunidade, os alunos saiam bem mais preparados para o mercado. Sabemos que os professores escolhidos pelo grupo são os melhores e, portanto, vão formar os melhores profissionais", falou Choy.

