Espi oferece 25 cursos gratuitos para servidores e agentes públicos

Manaus - Os servidores, bolsistas e agentes públicos do município já podem se inscrever para participar, em setembro, em um dos 25 cursos gratuitos em diversas áreas oferecidos pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). Os interessados podem conferir a programação completa e se inscrever em portalespi.manaus.am.gov.br/capacitacao.

A diretora geral da Espi, Stela Cyrino, destacou que os cursos são disponibilizados de acordo com as necessidades das secretarias visando a melhoria dos serviços públicos. “É uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto de qualificar cada vez mais os agentes da administração pública, para que isso se reflita em um atendimento de qualidade para a população”, afirmou.

Entre os cursos presenciais oferecidos estão Inclusão Digital, Libras como Instrumento de Inclusão Social, Regime Próprio de Previdência com Ênfase em Controle Interno, Redação Oficial, Word Avançado, Qualidade no Atendimento ao Público, Planejamento e Gestão na Administração Pública, Auditoria e Controladoria Operacional.

Na modalidade Ensino à Distância (EAD), estão disponíveis o curso Liderança e Motivação de Equipes e o minicurso Administração do Tempo.

Mais informações podem ser obtidas através do email deap.espi@pmm.am.gov.br ou pelos telefones 3637-7874 e 3215-4665.

Parceria Enap

Além das capacitações oferecidas diretamente pela Espi, estão disponíveis também mais de 70 cursos à distância em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com grade permanente no site evg.gov.br/catalogo.

