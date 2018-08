Inpa oferece 30 vagas para professores em curso de imersão na floresta

Capacitação de professores será realizada pelo INPA | Foto: Divulgação

Manaus -Uma semana imersos na floresta amazônica. Assim ficarão professores da rede pública e privada de ensino durante a 16ª edição do curso “A floresta amazônica e suas múltiplas dimensões”.



A capacitação é promovida pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

O curso acontecerá de 14 a 20 de outubro, na Reserva de Floresta Experimental, situada no Km 50 AM-174 (Manaus-Boa Vista-RR). As inscrições começam dia 29 agosto e vão até o dia 28 de setembro. Ao todo, serão oferecidas 30 vagas, em ampla concorrência. O curso é gratuito.

Com aulas teóricas e práticas, o curso tem a finalidade de aprofundar conteúdos científicos e habilidades, ligados à dinâmica do ecossistema florestal amazônico.

Curso atende a BNCC

A organização do curso pretende iniciar a construção de uma proposta de Matriz Curricular da Floresta para o professor trabalhar em sala de aula, atendendo às novas diretrizes previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Em 15 anos de curso, os profissionais do Inpa já formaram mais de 300 professores. O curso também resultou em um livro de mesmo nome. Possui carga horária de 80 horas e, ao término, os professores recebem certificados.

Vagas

As vagas oferecidas são para professores a partir do 6º ano até o ensino médio das redes pública e privada de ensino (de preferência do Amazonas), que atuem especificamente em sala de aula nas disciplinas de Biologia, Ciências Naturais, Geografia, Física e Química. O curso será ministrado por um corpo docente formado por pesquisadores e estudantes de pós-graduação do Inpa.

Os interessados devem fazer as inscrições presencialmente no Lapsea, situado no Campus I do Inpa, sala 1 e 2 (pavilhão ao lado do Restaurante). Podem solicitar a ficha de inscrição para: higuchi.mig@gmail.com, genopan@gmail.com, driterra@gmail.com.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 3643-3145 ou 3643-3361, no horário comercial (8h às 12h e das 14h às 18h).

As Secretarias de Estado de Educação do Amazonas (Seduc) e Municipal de Educação (Semed), como nos anos anteriores, apoiam a realização do curso e a liberação dos participantes.

Requisito para participação

Ser professor da rede pública ou privada atuando em sala de aula, não ter participado de outras edições do curso e ter disponibilidade para permanecer uma semana fora de casa e da escola.

