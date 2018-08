Palestrantes de renome nacional debatem educação em Manaus

Manaus - Promover educação de qualidade, com inovação tecnológica sem deixar de lado o pensamento em lucro é um dos grandes desafios das instituições de ensino do mercado atual.

Diante do cenário de mudanças constantes, o Sistema de Ensino Positivo organizou em Manaus, nesta segunda-feira (27) o evento "Um Dia Positivo", no auditório do Novotel, localizado na avenida Mandi, Distrito Industrial I, Zona Sul de Manaus.

Com uma programação de palestras ministradas por profissionais de renome nacional, a empresa fomenta a necessidade de mudanças nos métodos de ensino tradicional, adotado em muitas escolas por gestores e pedagogos convidados ao dia de aprendizado.

Durante as palestras temas como inovação, tecnologia, ética e ensino foram tratados voltados ao ambiente educacional | Foto: Divulgação

Mudanças para promoção de ensino de qualidade

Para a coordenadora pedagógica da Editora Positivo, Acedriana Vogel, promover ensino de qualidade, requer mudanças no ambiente escolar. Porém, as mudanças não devem ser feitas apenas na estrutura física do ambiente e sim em toda a forma como escola, alunos e pais se relacionam.

"Esperamos que, com essas palestras, os convidados sintam-se impelidos a reformular suas instituições de ensino para que promovam maneiras de melhor acolher os alunos", comenta a coordenadora pedagógica, salientando que essas medidas promoverão um ensino de qualidade entre estudantes.

Leandro Henrique de Souza

Debatendo temas como inovação e tecnologia no ambiente escolar, o empreendedor e professor Leandro Henrique de Souza mostrou que, para modificar o modo linear de ensino não é necessário investir altos valores em tecnologias.

Para ele, muito além de satisfazer pais e alunos com recursos tecnológicos, é necessário estabelecer um relacionamento com confiança e satisfação.

“Falamos em inovação pensando em formas de resolver problemas de maneira rápida e com baixos custos às empresas. Sabemos que as escolas possuem cada vez mais recursos escassos e, por isso, não queremos trazer soluções complexas”, pontua.

Outro ponto destacado pelo palestrante é a necessidade de descontruir o método linear de ensino, adotado por gerações anteriores. Segundo explica o palestrante, as exigências do mercado de trabalho atual vão além de apenas obter boas notas.

As palestras eram voltadas para gestores de escolas utilizam o método Positivo de ensino em Manaus | Foto: Divulgação

Há a necessidade de focar em qualidades que podem ser desenvolvidas no ambiente escolar. “O pensamento da educação linear visa apenas obtenção de boas notas, o que não cabe mais na realidade atual”, aponta Leandro.

Clóvis de Barros Filho

Um dos principais convidados do dia, o professor jornalista e filósofo Clovis de Barros Filho trouxe aos convidados a palestra “Ética na Educação”. Com uma analogia entre os conceitos de moral e ética, o autor iniciou sua palestra falando sobre o desuso da moral e recente popularização da ética.

“Moral é uma questão interior, são valores dentro de cada um de nós que nos impedem de fazer algo que consideramos errado”, explica. Em relação à ética, Barros Filho afirma que ela é “a sociedade tentando garantir-se em ações externas para evitar possíveis deslizes da convivência”, defende.

Crítica a valores

Sobre a prática dos valores no ambiente escolar, o professor fez uma crítica à falta desses conceitos em sala de aula. “Aparentemente ensinamos muito bem as funções biológicas e matemáticas aos alunos, mas parece que a honestidade não conta no currículo escolar”, observa.

Ainda segundo Barros houve uma terceirização no ensino de uma educação moral. “As famílias passam poucos momentos juntos. Dessa forma, os pais não querem constranger os filhos corrigindo-os e transformando o pouco tempo que têm juntos, em momentos desagradáveis. A escola, por sua vez, vê os alunos cada vez mais como clientes e tenta não os frustrar, para assim não perder a fonte de lucro”, declarou.

Um dos principais convidados foi o professor, filósofo e doutor Clóvis de Barros Filho, falando sobre ética e educação | Foto: Divulgação

Para o palestrante, a ética passa a ser criada no momento em que há convivência, como por exemplo, no ambiente escolar. “A ética é um limite à conduta do outro que respeita a convivência. Se não houver o outro, então não há ética”, frisa.

Importância do ensino bilíngue

Destacando a importância de ensino bilíngue com qualidade o diretor da Positivo English Solution School (PES), Luiz Fernando Schibelbain trouxe estudos internacionais sobre os ganhos cognitivos trazidos com o aprendizado de uma nova língua.

“Hoje em dia é importante sabermos que o ensino da língua vai além de aprender a nomear objetos e decorar regras gramaticais. Ele traz benefícios cerebrais que facilitam o rendimento do aluno em várias outras áreas, inclusive ciências exatas”, explica.



Outro ponto sustentado por Schibelbain foi sobre a importância do contato com outras culturas para ampliar a visão de mundo dos estudantes. “Por meio do contato com outras culturas, o aluno também tem contato com outras culturas, o que o torna mais tranquilo em aceitar as diferenças que existem entre pessoas de locais diferentes”, pontua.

Para a gestora do Centro de Educação Integrada (CEI) Colmeia, Susamara Valle, a implementação de ensino bilíngue na escola que dirige foi um fator diferencial na hora de atrair novos alunos. Após dois anos de implementação do método internacional, a diretora afirma já colher os frutos da escolha bilíngue.

Além de temas voltados à educação, os gestores também assistiram palestras com conteúdos voltados para questões financeiras | Foto: Divulgação

“No começo os pais ficavam receosos, pois achavam que o método não traria resultados, mas, após dois anos conseguimos ver nossos alunos atingindo níveis de proficiência em língua inglesa. Oferecer ensino internacional é um ponto positivo hoje em dia, já que muitos por pais matriculam filhos em nossa instituição de ensino por esse diferencial", explica.

Positivo para gestores

Como conteúdo exclusivo para gestores de escola que utilizam o método Positivo de Ensino, a empresa promoveu duas palestras voltadas ao lado empresarial das escolas.

Trazendo métodos de captação de novos alunos, o gerente de comunicação e eventos Luciano Selleiro explica os métodos para atrair e fidelizar clientes de uma instituição de ensino.

Segundo explica Selleiro, as redes sociais são atualmente a melhor forma de mostrar tudo o que a instituição de ensino tem a oferecer. Além disso, essas plataformas disponibilizam a oportunidade de estreitar a relação entre gestores e pais, por isso, devem ser exploradas.

“A Positivo cede gratuitamente um catálogo de posts para redes sociais e uma equipe que ajuda em situações de gerenciamento de crise. Tudo isso voltado a prestar serviço de qualidade para gestores que utilizam o método”, pontuou.

Estratégias para gestão de escolas

Em tempos de crise econômica, o gerente contábil e tributário Marco Pitta traz soluções sobre como gestores escolares podem driblar incertezas desenvolvendo estratégias criativas.

Com mais de 20 anos na a frente dos métodos de ensino bilíngue da Editora Positivo, o professor Luiz Schibelbain fala sobre a importância do ensino bilíngue | Foto: Divulgação

“É imprescindível que você mantenha seu contador sempre por perto e o traga para debater estratégias que influenciem na economia da escola”, aponta.

Pitta também mostrou como encargos tributários podem comprometer a eficiência da instituição de ensino. Segundo ele, o gestor necessita estar a par das obrigações tributárias da escola, sempre atento para evitar quaisquer crises que apareçam.

Sorteio

Ao final do evento, foi realizado o sorteio de um notebook Sony Vaio entre os gestores de escolas presentes no evento. A ganhadora foi a gestora do CEI Colmeia, Susanmara Queiroz Valle. Para ela, a experiência como um todo ajudou a entender melhor os rumos que a educação está tomando para, assim, tomar melhores decisões administrativas.

