Estácio do Amazonas abre inscrições para 2ª fase do Projeto Enemzeiro

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas está com inscrições abertas para a segunda fase do projeto Enemzeiro, que oferecerá aulas gratuitas de Biologia, Matemática, Química, Física e Língua Portuguesa. Quem desejar participar, deve se cadastrar no site da instituição e levar, até o dia 6 deste mês, dois brinquedos de baixo custo (novos ou usados em bom estado), além de uma cópia de RG e uma cópia do comprovante de residência.

Os inscritos na primeira fase do preparatório deverão levar apenas os itens. Os novos módulos iniciam no dia 15 de setembro (sábado), das 8h às 12h, na sede da instituição, na Avenida Constantino Nery, n. 3639, no bairro Chapada, zona centro sul de Manaus.

A primeira disciplina do projeto, equivalente a Redação, ministrada pelo professor Edson Alves, encerrou no último sábado (1º) e contou com a participação de 150 alunos. Na abertura da primeira aula, no dia 11 de agosto, o professor falou da importância da educação básica para formar alunos exemplares no Ensino Fundamental e Médio. No momento, ele ressaltou a importância do uso das técnicas de redação para a construção de um bom texto.

O diretor-geral da Faculdade Estácio do Amazonas, Hugo Guimarães, informou que a iniciativa permite, além da oferta das aulas, a possibilidade dos alunos acompanharem dicas sobre o Enem, no site da instituição. “O Enemzeiro proporciona a eles o “pulo do gato”, com dicas práticas em todos os módulos. Além disso, garante a experiência com professores universitários, dando uma perspectiva de mercado de trabalho para eles. No primeiro módulo, eles tiveram contato com redação, português, interpretação e compreensão de texto”, disse Hugo.

Participantes

Com participação em vários cursinhos preparatórios, a estudante Anne Caroline Costa, que busca aprovação no curso de biotecnologia, classificou a primeira aula do curso, redação, como interativa. “Foi bem diferente mesmo, geralmente quando se faz esse tipo de programa, as aulas são padronizadas e aqui, foi interessante, porque são ministradas de forma descontraída”, disse. Ela lembra ainda, que esta didática atrativa não é aplicada nos demais cursos nos quais já participou.

Já para a professora Marcilia Botelho, que dá aulas de reforço escolar, o Enemzeiro é o primeiro projeto preparatório que ela já fez. “Eu fiquei sabendo do projeto pela internet e vou fazer as outras disciplinas também. Já indiquei para todas as outras pessoas da minha igreja, que doaram alimentos para participar da primeira fase e estão estudando comigo”, informou.

Alimentos

Aproximadamente 400 Kg de alimentos arrecadados na primeira fase do Enemzeiro foram entregues pela Faculdade Estácio do Amazonas ao Instituto de Autismo do Amazonas (IAAM). O instituto direcionou os itens às famílias carentes cadastradas na instituição, que já era parceira da Estácio do Amazonas em outras ações. A pedagoga e diretora técnica do IAAM, Miriam Rodrigues Ibernom, comentou que eles já participaram do projeto “Quintal do IAAM”. “Ficamos agradecidos e muito felizes com as contribuições, eu fui pessoalmente agradecer aos alunos e toda a diretoria da Estácio”, informou.

Com informações da assessoria*

