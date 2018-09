Curso de capacitação em RH e gestão administrativa acontece em Manaus

Manaus - O mercado de trabalho do século 21 está cada vez mais competitivo. Hoje, só consegue ser empregado quem tem uma qualificação melhor, de acordo com a vaga almejada. E pensando nisso, o curso preparatório "Tô na Lista", na Zona Centro-Sul de Manaus, está com inscrições abertas para o Curso de Capacitação de Profissionais, nas áreas de assistência de Recursos Humanos (RH) e gestão administrativa.

Na área de gestão administrativa, serão ministrados tópicos como Técnicas de Arquivamento, Auxiliar de Escritório, Marketing e Relacionamento, Marketing Pessoal e Marketing Social, e Endomarketing. Já na área de assistência de RH, os alunos terão oportunidade de aprender sobre Remuneração Estratégica, Rotatividade e Absenteísmo, Benefícios, Clima Organizacional, Dinâmica de Grupo e Avaliação de Desempenho Humano.

Quem ministrará os dois cursos será a professora Leila Queiroz, graduada em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduada em Gestão de Pessoas. Leila é profissional de RH há mais de 20 anos, sendo especialista em gestão administrativa e de pessoas.

O curso começa no dia 17 de setembro, e tem duração de três meses e carga horária total de 120 horas, com aulas em dois dias na semana, nos três turnos. O custo mensal da capacitação é de R$ 50,00, e ainda inclui material didático online. As inscrições podem ser feitas na sede do curso Tô na Lista, na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 9 9474-4281 e (92) 4104-4104.

