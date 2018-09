Prefeitura abre inscrições para curso sobre uso medicinal de plantas

Manaus - Em continuidade ao trabalho de Educação Ambiental voltado para a disseminação de temas ligados à arborização, a Prefeitura de Manaus realiza nos próximos dias 27 e 28 de setembro, pela manhã, no Parque Municipal do Mindu, mais um minicurso da grade anual oferecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Desta vez, o tema será Noções Básicas sobre o Uso Medicinal de Plantas.

Os interessados podem começar a se inscrever, de forma gratuita, a partir desta segunda-feira (10), pelos telefones 3236-7330 e 3236-8013, no horário comercial. As aulas acontecerão das 8h às 12h.

O objetivo do curso é repassar ensinamentos sobre técnicas de cultivo e da forma como as plantas podem ser utilizadas com finalidade terapêutica auxiliar. De acordo com o diretor de Arborização e Paisagismo da Semmas, Deyvson Braga, a Prefeitura de Manaus introduziu as medicinais entre as espécies produzidas no viveiro municipal em razão da grande demanda existente.

“Nossa produção de mudas medicinais ainda não é expressiva, mas já nos permite incluir as espécies nas ações de distribuição, dentro do Pedágio Ambiental, e nos pontos fixos de distribuição, sendo muito bem aceitas pela população”, explica Deyvson Braga.

Segundo ele, o objetivo principal do minicurso é difundir o conhecimento tradicional relativo às plantas medicinais. No Viveiro Municipal, são produzidas atualmente cinco espécies: corama, terramicina, boldo, malvariço e sara-tudo. O último curso oferecido foi o de técnicas de arranjos florais com espécies nativas.

*Com informações da assessoria

