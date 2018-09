Último dia de inscrição do concurso da Marinha

Manaus - As inscrições para o concurso público do Corpo Auxiliar de Praças (CAP) da Marinha do Brasil (MB) estão chegando ao fim. Se você ainda não se inscreveu, terá até hoje, dia 10 de setembro. A taxa é de R$ 70,00 e o pagamento pode ser realizado até o dia 18 de setembro.

Os aprovados serão nomeados Cabos da MB, na graduação de Praças, com rendimentos iniciais em torno de R$3.300, já contando com adicionais.

Como fazer parte do concurso?

Os candidatos, homens e mulheres brasileiros ou naturalizados, devem ter 18 e menos de 25 anos no dia 1° de janeiro de 2019, possuir o ensino de nível médio técnico completo e devem estar em dia com as obrigações civis e militares.

As inscrições são realizadas no site do Ingresso na Marinha e também nas Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL) de cada Distrito Naval.

As fases do concurso

Primeiramente, os candidatos farão prova de conhecimentos profissionais, com 50 questões, mais a redação. Os aprovados na fase do exame intelectual realizarão os Eventos Complementares, quais sejam Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física (TAF), que engloba corrida com o percurso de 2.400 metros em 16 minutos para homens e 17 minutos para as mulheres e natação com o percurso de 25 metros em 50 segundos para homens e 1 minuto para as mulheres. Os testes físicos serão realizados em dois dias não consecutivos.

Depois do concurso, vem o curso de formação de Praças

Os candidatos selecionados no concurso farão o Curso de Formação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), localizado na cidade do Rio de Janeiro, por um período de 17 semanas em regime de semi-internato. Ao final, serão nomeados à graduação de Cabo. Além dos rendimentos, eles recebem diversos benefícios, como ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, instalações sociorrecreativas, entre outros.

