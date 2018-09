Prefeitura de Manaus abre inscrição para cursos gratuitos

Manaus - A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), em parceria com a PFC Cursos e Treinamentos, abre 105 vagas gratuitas para cursos de qualificação em Manaus. As inscrições serão feitas online (clique aqui para se inscrever) , nesta terça e quarta-feira, 11 e 12/9.

A relação dos candidatos selecionados para os cursos será divulgada na quinta-feira (13), a partir das 14h, nas redes sociais e no site da Semtrad.

Os candidatos selecionados deverão se direcionar à sede da PFC, localizada na avenida Getúlio Vergas, 911, Centro, na sexta-feira (14), para realização da matrícula no curso.

Os documentos necessários para matrícula são RG, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade e numeração do PIS. É necessária a documentação completa solicitada no ato da matrícula.

Os requisitos mínimos para inscrição nos cursos são idade a partir de 18 anos, Ensino Médio completo, não possuir certificação no curso escolhido, informar todos os documentos solicitados no ato da inscrição e possuir baixa renda (até dois salários mínimos por família).

São 105 vagas distribuídas em 10 turmas e cada candidato só poderá se inscrever para um curso. Caso o candidato selecionado faltar o primeiro dia de curso, será automaticamente substituído pelo primeiro da lista de espera.

Ao final, os participantes serão certificados por sua participação. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, na sede da PFC. A única turma em local diferente é a do curso de Nr-35, que será ministrada na rua Moto Honda, 144, bairro da Sharp, próximo à bola da Samsung, somente em um sábado.

A diretora geral da PFC Cursos, Chadiza Figari, cita a importância da realização de cursos para a recolocação da população no mercado de trabalho. “É imprescindível que o cidadão tenha oportunidade de aperfeiçoamento para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho, com cursos rápidos e eficazes. Através do conhecimento, eles ficam mais próximos do crescimento profissional”, disse ela.

Relação de cursos

Nr-35 – Carga Horária: 8h (5 vagas)

Período do curso: 15/9 (sábado)

Horário: 8h às 17h

Nr-12 – Carga Horária: 20h (10 vagas)



Período do curso: 17 a 21/9

Horário: 18h30 às 21h30

Operador de Caixa e Atendimento ao Cliente – Carga Horária: 40h (10 vagas)



Período do curso: 17 a 28/9

Horário: 14h às 18h

Recepcionista – Carga Horária: 20h (10 vagas)



Período do curso: 17 a 21/9

Horário: 8h às 12h

Instalação Elétrica Predial – Carga Horária: 40h (10 vagas)



Período do curso: 17 a 28/9

Horário: 18h30 às 21h30

Departamento Pessoal – Carga Horária: 40h (10 vagas)



Período do curso: 17 a 28/9

Horário: 18h30 às 21h30

O Melhor Atendimento – Carga Horária: 16h (15 vagas)



Período do curso: 17 a 20/9

Horário: 8h às 12h

Elaboração de Currículo e Entrevista de Emprego – Carga Horária: 12h (15 vagas)



Período do curso: 17 a 19/9

Horário: 08h às 12h

Matemática Básica – Carga Horária: 40h (10 vagas)



Período do curso: 17 a 28/9

Horário: 18h30 às 21h30

Auxiliar de Produção – Carga Horária: 40h (10 vagas)



Período do curso: 17 a 28/9

Horário: 8h às 12h



*Com informações da assessoria

Leia mais

Vídeo: IBGE aponta que 253 mil jovens estão desempregados no Amazonas

Curso de capacitação em RH e gestão administrativa acontece em Manaus