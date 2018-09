Fametro oferece programa de doutorado no AM com parceria da PUC Minas

O principal objetivo do programa é dar oportunidades para pessoas da região Norte fazerem o doutorado | Foto: Marcely Gomes





Manaus - Os profissionais de direito de Manaus têm uma nova opção para ascender na carreira acadêmica. Foi lançado na noite desta segunda-feira (10), o programa de doutorado da faculdade Fametro. O curso é ministrado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) em parceria com a faculdade.

O lançamento do curso em Manaus tem como finalidade diminuir a discrepância geográfica na distribuição de mestres e doutores em território nacional. O professor Leonardo Poli, da PUC Minas, esteve presente na solenidade e explicou qual o objetivo principal da iniciativa.

"O programa é disponibilizado pela Caps, que é o órgão regulamentador da pós-graduação. Ele visa a solidariedade no âmbito acadêmico, tendo em vista, que os estudos constataram que a grande maioria dos mestres e doutores se concentra nas regiões Sul e Sudeste do país. Está sendo feito esse esforço para que as regiões Sul e Sudeste abram turmas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma a atenuar essa discrepância na distribuição", afirmou.

Wellington Júnior é o diretor administrativo da Fametro | Foto: Marcely Gomes





Inovação

Com uma visão pioneira, a Fametro trouxe para o Amazonas a parceria com a PUC Minas que tem uma das maiores notas de doutorado do país, com conceito 6. Uma análise prévia foi realizada para averiguar a possibilidade de realizar a parceria.

"Estamos muito satisfeitos em começar com a Fametro. Fizemos uma análise prévia e constatamos que se trata de uma instituição de excelência e esse é o principal requisito para que a PUC Minas faça essa parceria", afirmou Leonardo Poli.

Escolhida entre outras instituições do Norte e Nordeste, a faculdade Fametro vai atuar como uma "hospedeira" do curso ministrado pela PUC Minas, como explica Wellington Júnior, diretor administrativo da Fametro.

"A Fametro vai dar todo o suporte para que a PUC de Minas consiga realizar o curso da melhor maneira possível, principalmente, para que os doutores - que se formarem em quatro anos - sejam extremamente profissionais, competentes e que possam adquirir todo o conhecimento possível", pontuou.

O curso selecionou 16 candidatos e terá duração de 4 anos. No último semestre, os alunos deverão viajar até Belo Horizonte onde vão participar das atividades acadêmicas, juntamente com os professores orientadores.

"As aulas, atividades e bancas serão ministradas aqui em Manaus. No final do curso tem um requisito chamado cumprimento de estágio e docência, no qual os alunos devem ir durante um semestre para Belo Horizonte. Em três módulos de 20 horas, cada aluno terá contato com as atividades de docência", finalizou o professor Leonardo Poli.

Leia mais

Acadêmicos da Fametro realizam ação ambiental na Cidade Nova

Quer estudar? Faculdades oferecem 60 mil bolsas de estudo no Amazonas